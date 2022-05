Sur le Charles de Gaulle, le mythe Top Gun est toujours là

REPORTAGE

Un ciel bleu sans nuage, une mer calme. Des conditions idéales pour l’appareillage du porte-avions Charles de Gaulle, mastodonte de la Marine Nationale de plus de 260 mètres de long. Soudain, tout le bâtiment tremble. Sur le pont d’envol, une vapeur blanche et une odeur de kérosène, entêtante, emplit les narines. Cinq avions Rafale marine s’envolent pour un exercice dans un vrombissent assourdissant. Aux commandes d’un des appareils, Johann, jeune pilote. Des cheveux blonds en brosse, un regard bleu perçant derrière sa visière. Déjà 1.000 heures de vol au compteur pour le jeune homme qui rêvait dès l’âge de trois ans de devenir pilote en voyant des avions militaires passer au-dessus de sa maison.

"L’aspect métier de rêve il est là !"

Il n’était pas né quand Top Gun est sorti. Il le découvre au lycée seulement mais gardera toujours un souvenir indélébile de la scène d’ouverture du film. "Cette fameuse musique avec cet énorme coucher de soleil. On voit tout le monde travailler sur le porte-avions, et ça c’est quelque chose qu’on peut retrouver en vrai. Par exemple tout à l’heure, on va partir de nuit, on va voir tous ces techniciens avec leurs petites lumières. Là on rajoute la musique de Top Gun et on a la scène d’ouverture", sourit le jeune pilote.

Mais Top Gun c’est aussi bien sûr l’impétueux Maverick, joué par Tom Cruise. Une référence bien connue de tout l’équipage, y compris du Capitaine Cyril. Dans un bureau vitré qui donne sur le pont d’envol, il scrute le déplacement des Rafale marine. Lui a découvert Top Gun au cinéma dès sa sortie. "Moi je me suis dit mais pourquoi je ne serais pas à la place de Tom Cruise ? Alors bien sûr au-delà du film c’est beaucoup de rigueur, d’entraînement, mais l’aspect métier de rêve il est là !", s'exclame-t-il.

© EUROPE 1

Il faut monter des dizaines d’échelles, longer des coursives et traverser les ponts du porte-avions pour arriver au bureau du Commandant Vincent, en charge du Groupe aérien embarqué, c’est-à-dire des hélicoptères et des avions Rafale marine présents sur le porte-avions. Qu’une impatience pour ce pilote de chasse expérimenté, ainsi que pour les 2.000 membres d’équipage du Charles de Gaulle : découvrir Top Gun 2 sur grand écran, plus de 30 ans après la sortie du premier opus au cinéma…