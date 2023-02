Suicide du jeune Lucas : «Ça fait trois semaines et on réalise toujours pas», confie sa mère

TÉMOIGNAGE

En cette journée nationale de prévention du suicide, la famille de Lucas organise une marche blanche pour rendre un dernier hommage au collégien, qui s'est suicidé en janvier dernier après avoir été harcelé. La marche blanche aura lieu ce dimanche à 14 heures, à Épinal, dans les Vosges. Une manière pour ses proches d'honorer sa mémoire.

Quatre adolescents prochainement jugés

"C'est pour lui rendre le plus beau des hommages parce que c'était un super petit garçon. Il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Je ne veux pas qu'on l'oublie, c'est notre manière à nous de le maintenir en vie", confie la mère du collégien. "Ça fait trois semaines et on réalise toujours pas. Je suis désolée car je n'ai pas pu le sauver", ajoute-t-elle.

Une école accueillante pour les élèves LGBT+ est une école accueillante pour tout le monde. pic.twitter.com/Zds3UEzsCV — Pap Ndiaye (@PapNdiaye) February 3, 2023

Une enquête est toujours en cours pour déterminer si son suicide est lié au harcèlement qu'il subissait selon ses proches. Quatre de ses camarades de classe vont être envoyés devant le tribunal prochainement pour harcèlement scolaire. De son côté, le ministre de l'Éducation Pap Ndiaye a appelé à "se mobiliser contre le harcèlement" des élèves homosexuels, précisant qu'une "école accueillante pour les élèves LGBT+ est une école accueillante pour tout le monde".