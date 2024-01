Substances toxiques, efficacité, dangers... 60 millions de consommateurs mène l'enquête sur les lessives

Les Français l'ont constaté, il devient de plus en plus difficile de choisir une bonne lessive. Aujourd'hui, il y en a à tous les prix, en liquide, en dosette, spécialisée pour le blanc ou les couleurs. Pour nous aider à faire notre choix, l'association 60 millions de consommateurs a mené une enquête, publiée en avril 2023. Pour cela, elle a sélectionné un panel de 30 marques, les plus utilisées sur le marché, et les ont testées sur trois critères : efficacité, impact sur le textile et sur la santé. L'étude a mis en évidence la présence de certaines substances toxiques.

Les lessives liquides, plus susceptible de contenir des produits toxiques

Même si elles sont les plus appréciés pour leur efficacité et leur bonne odeur, les lessives liquides obtiennent les notes les plus faibles. Quatre marques sont concernées : "Omo, essences naturelles, roses et lilas blanc"; "Persil au savon de Marseille, bouquet de Provence"; "Xtra 3 en 1, savon de Marseille" et "Ariel power Alpine". Elles sont toutes classées dans la catégorie E, la plus basse.

Certaines lessives sont considérées comme nocives en raison de la présence de certains agents chimiques dans la composition des liquides, comme des enzymes irritantes et toxiques, des thiazolinones, du sodium laureth sulfate et bien d'autres éléments pouvant nuire à la santé. Néanmoins, toutes les lessives liquides ne sont pas concernées. Le produit le mieux classé est "Maison verte Bioactive", avec un B obtenu pour la santé et C pour environnement, et une note générale de 14/20.

Les lessives en dosette à privilégier

Face aux lessives liquides, 60 millions de consommateurs recommande d'utiliser les lessives en dosette. Ces produits sont considérés comme plus sain, car ils ne contiennent peu ou pas de conservateurs nocifs. De plus, elles assurent l'utilisation de la quantité nécessaire, ce qui est bénéfique pour l'environnement, mais aussi pour le porte-monnaie.

C'est la raison pour laquelle les lessives en dosettes sont notées bien au-dessus de la moyenne, avec une mention spéciale pour "Xéor", de la marque distributeur de E.Leclerc qui obtient une note de 15/20.