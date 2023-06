Structure en bois, façade végétale, ferme urbaine... À la découverte du «Stream Building», l'immeuble de demain

Devant les menaces que fait planer le réchauffement climatique, tous les regards se tournent vers les solutions d'avenir. Économie d'énergie, production verte, recyclage, autant de mesures qu'il est recommandé d'adopter dans tous les secteurs de productions, dont le bâtiment. Et alors que la France se prépare à subir une augmentation de quatre degrés en moyenne d'ici à 2100, et que le haut conseil sur le climat dénonce des mesures gouvernementales insuffisantes, la ville de Paris a accueilli un nouvel édifice, baptisé "Stream Building" près de la porte de Clichy. Lauréat de l'appel à projet "Réinventer Paris" lancé en 2015 par la capitale, l'immeuble inauguré cette semaine répond à tous les critères des bâtiments de demain, respectueux de l'environnement.

Depuis le périphérique parisien, l'immeuble ressemble à un empilement de boites de verre bordées de façades végétales. Haut de huit étages, long de 120 mètres, sa façade de verre reflète le nouveau palais de justice situé sur le trottoir d'en face. Conçu sous forme de blocs carrés, les 16.200 m² dictent sa forme au bâtiment. Des commerces et un café en pied d’immeuble, des bureaux dans les étages, un hôtel de 109 chambres au sommet pour un montant de plus de 164 millions d’euros. Sous son apparence moderne, le bâtiment cache une innovation architecturale : une ossature entièrement en bois.

1.400 tonnes de CO2 absorbées grâce au bois

"Il y a une réglementation qui impose un noyau en béton. En dehors de ça, tout le reste, les poutres, les planchers, les poteaux, sont en bois", explique Xavier Musseau, directeur de l'entreprise Hines et copromoteurs du Stream Building. "Le bois apporte un confort aux utilisateurs, et une certaine esthétique, mais il y a surtout une vertu carbone. Cette structure en bois permet d'absorber plus de 1.400 tonnes de CO2, en sachant qu'une tonne de CO2 correspond à un trajet Paris New-York en avion par habitant". Une structure en bois issus d'une filière de production française. Le choix de cette structure de bois, découpé et assemblé hors chantier, a également rendu la construction du bâtiment plus propre, contrairement à des constructions classiques en bétons.

L'immeuble présente une structure en bois

Crédit photo : Stream Building/Jean-Philippe Mesguen

Le bâtiment se veut à la fois propre dans sa construction mais aussi dans son exploitation. Le Stream Building a été conçu "pour mettre le vivant au cœur de l'immeuble" confie l'architecte Philippe Chiambaretta, à la tête de l’agence PCA-Stream. Des plantes grimpantes montent via des filins jusqu'au plafond, scindant le bâtiment en son centre par une "grande faille végétale". En plus du côté esthétique, la faille a pour but d'apporter de la fraîcheur au bâtiment par le centre. Couplée à une façade végétale qui protège du soleil, "l'objectif est de limiter un maximum la consommation d'énergie" précise Philippe Chiambaretta.

Le bâtiment est scindé en son centre par une façade vétégale

Crédit photo : Stream Building/Olivier Ouadah.

"Cet immeuble est un laboratoire de la ville de demain"

Une façade végétale composée de houblon, qui permet au Stream Building de brasser dans son sous-sol sa propre bière. 20.000 litres par an, à déguster exclusivement dans le bâtiment. Sur le toit, outre des panneaux photo­voltaïques qui produiront 15 % de la consommation de l’immeuble, une ferme urbaine de 300 m² cultivera des légumes et des aromates. "Le potager produit des légumes pour le restaurant, les déchets organiques des restaurants fournissent du composte, et le composte sert à faire pousser de nouveaux légumes" résume Xavier Musseau.

Le bâtiment produira sa propre bière

Crédit photo : Stream Building/Jean-Philippe Mesguen

"Cet immeuble est un laboratoire de la ville de demain, conçu comme un écosystème rassemblant sous le même toit toutes les activités de la vie urbaine et vivant 24h sur 24. Les portes de Paris sont des lieux de passage, nous voulions en faire un lieu où l'on s'arrête", renchérit Olivier Estève, directeur général délégué de Covivio.

"On voulait un bâtiment capable de s'adapter"

L'autre défi est de répondre aux besoins sociétaux d'aujourd'hui. La façade affiche une trame carrée assez simple, qui fait penser à un quadrillage, et permet d’organiser l’intérieur en modules identiques et interchangeables. "Le bâtiment peut évoluer, ce qui est un hôtel aujourd'hui pourra être un bureau demain" poursuit-il.

À l'intérieur, le bâtiment se veut interchangeable.

Crédit photo : Stream Building/Salem Mostefaoui.

Avec le Covid, on a remarqué que tout a changé, on ne travaille plus de la même manière, on ne vie plus de la même manière, et on ne consomme plus de la même manière. Donc, on voulait un bâtiment capable de s'adapter" explique Philippe Chiambaretta. Le bâtiment est composé de blocs aux mesures standard - hauteur, longueur, profondeur - capable de répondre aux besoins de tout type d'activité.