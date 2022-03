Strasbourg : amende pour avoir tagué des croix gammées sur le consulat de Russie

Un Russe, opposé à la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine, a été condamné à une amende lundi pour avoir tagué vendredi des croix gammées sur l'extérieur du consulat de Russie à Strasbourg et avoir repoussé un policier. Pour les dégradations commises et "violence sur agent dépositaire de l'autorité publique sans ITT", "en l'espèce avoir écarté violemment le policier", le tribunal judiciaire de Strasbourg a sanctionné de 300 euros d'amende cet homme jugé en comparution immédiate, qui avait fêté ses 53 ans la veille des faits.

Un précédent datant de 2005

Au total, 1.000 euros d'amende et sept mois de prison avec sursis avaient été requis par le parquet. Vendredi à la mi-journée, cet homme habitant en France depuis 2005 avait, au vu et au su de tous, dessiné des croix gammées à la peinture rose sur les panneaux d'affichage, la boîte aux lettres et le trottoir du consulat de Russie, situé sur une place très passante de Strasbourg.

Un policier en civil, qui passait à proximité par hasard, s'est interposé et a ensuite été légèrement blessé lors d'une bousculade entre les deux hommes, avant que d'autres agents n'interviennent pour interpeller le tagueur. "Profondément ému de ce qui se passe en Ukraine", celui qui a expliqué "vouloir dénoncer le fascisme de Poutine", voulait "faire un acte politique", a défendu son avocate Me Bénédicte Wurth, indiquant que l'homme était "juif par sa mère et avait des racines ukrainiennes".