SpeeDons : le marathon caritatif des gamers au profit de Médecins du monde

Le SpeeDons, une récolte de dons pas comme les autres. L'objectif de cet événement est de récolter le plus d'argent possible pour l'association Médecins du monde en jouant aux jeux-vidéos. Depuis jeudi, au Palais des Congrès de Lyon, les runneurs, autrement dit les joueurs, se relaient sur scène et ils tentent de battre des records sur PC, Nintendo ou Playstation, devant des internautes et des spectateurs.

Plus de 400.000 euros déjà récoltés

"Voir la chose se faire en vrai, c'est un peu différent que derrière un écran parce qu'on sait qu'il y a la personne qui est en train de faire un exploit. Il y a un peu cette adrénaline d'être là", explique une spectatrice. Un autre se dit content et "fier" de voir qu'il y a des gens qui s'engagent pour ce genre de cause. Sur la scène aussi, les commentateurs et les streamers ambiancent la salle et incitent les spectateurs à faire des dons.

"On cherche toujours des petites bêtises à faire, des petits jeux de morts, de ramener un petit peu d'énergie parce que ça dure 75 heures, donc il faut rester éveiller tout du long, on joue avec le public", explique Ronan Letoqueux, alias RealMyop, l'un des premiers hosters du speedrun en France. Plus de 400.000 euros de dons ont déjà été récoltés. Un enjeu important, explique Florence Rigal, la présidente de Médecins du monde.

"On a un certain nombre de crises qui sont difficiles à financer auprès de bailleurs internationaux. Il y a des crises qui sont oubliées, ou qui ne sont pas sous le feu médiatique. Et donc ça, nous, ça nous permet de pouvoir y aller, pouvoir mener les combats et de travailler sur place". Cette année, Médecins du monde espère battre un record. L'année dernière, plus d'un million d'euros avaient été récoltés.