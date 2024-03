Collecte des Restos du Cœur : à Champigny-sur-Marne, «c’est dur pour tout le monde mais les gens sont généreux»

La collecte annuelle des Restos du Cœur a débuté le 1er mars et doit s'achever ce dimanche. Cette année, l'association espère récolter 9.000 tonnes de dons. À l'hypermarché Carrefour d'Ormesson-sur-Marne, près de Champigny-sur-Marne, Fatma est venue exprès donner un caddie rempli à ras bord de pâtes, d'huile, de cafés et de conserves. "C'est normal", assure-t-elle. "Ce caddie pour moi, c'est une dette. À l'époque, avec mes enfants et mon mari au chômage, on m'a donné, alors je rends tout. Ça me fait plaisir".

Entre six et sept tonnes de denrées sur tout le week-end

René range le contenu du chariot de Fatma. Il est bénévole aux Restos depuis 17 ans : "Avant, les gens venaient carrément avec des caddies d'huile, ou un caddie de pâtes". Il constate une baisse du nombre de dons en raison de l'inflation : "Je pense que, cette année, il y aura un peu moins, mais bon, le peu qu'on a, c'est déjà bien pour les gens", explique le retraité. Les bénévoles de Champigny-sur-Marne ont, chaque semaine, "2.500 bouches à nourrir, plus de 100 bébés", explique Danielle Bouvier, la coordinatrice de la collecte dans la ville.

En 23 ans d'engagement aux Restos du Cœur, elle a vu la quantité de dons baisser : "Les gens donnent moins parce que c'est dur pour tout le monde [mais] les gens sont généreux". Dans le même temps, le nombre de demandeurs augmente : "On donne 7.500 repas par semaine. On a 825 familles. Les dotations ont diminué, avant, on donnait six repas par semaine, maintenant, on en donne que quatre", regrette Danielle.

Roberte fait le même constat, la bénévole aborde les clients à l'entrée de la grande surface : "Ça monte crescendo. Avant, on avait très peu de personnes. Maintenant, on a des étudiants, des travailleurs qui n'arrivent pas à se nourrir aussi. Et on a des parents isolés aussi".

Fanny, elle, a rempli son panier de produits d'hygiène car "les gens n'y pensent pas forcément. Ils pensent plus à l'alimentaire. C'est important, mais il ne faut pas oublier qu'il faut se laver tous les jours. Les nécessiteux, moi, je l'ai été à une période. Je sais ce que c'est. Ça ne devrait plus exister en fait". Les bénévoles à Champigny récoltent habituellement entre six et sept tonnes de denrées sur tout le week-end dans cet hypermarché. De quoi tenir une grosse semaine.