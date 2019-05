Soupçon de fichage illégal par Monsanto : ouverture d'une enquête judiciaire

Vendredi, le parquet de Paris a annoncé l'ouverture d'une enquête sur des soupçons de fichage illégal, réalisé par Monsanto, de personnalités à propos de leurs positions sur le glyphosate.

Le consentement ne serait pas recueilli

Selon Le Monde et France 2, qui révèlent jeudi ces informations, Monsanto utilise parfois des informations privées, des numéros de téléphones et des opinions politiques, sans le consentement des personnes concernées. Parmi les "fichés", on trouve ainsi des journalistes, des politiques et des scientifiques, et une grande partie dénonce aujourd’hui des méthodes "choquantes".