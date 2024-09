Système éducatif : 73% des Français estiment qu'il s'est dégradé par rapport à l’époque où ils étaient élèves

Parmi les 30 pays sondés, c'est en France que l'on considère le plus que la qualité du système éducatif s'est dégradée, comme le révèle une étude Ipsos Global Advisor "Education 2024". 73% des Français estiment que la qualité du système éducatif s’est dégradée par rapport à l’époque où ils étaient élèves. Plusieurs causes sont pointées du doigt.

Des classes surchargées pour 45% des Français

Tout d'abord, la lecture, l'écriture et l'arithmétique. La place consacrée à ces enseignements est jugée beaucoup trop faible en France. Les programmes sont obsolètes et les professeurs mal formés, disent un tiers des sondés. 45% des Français dénoncent aussi les classes surchargées, bien que cité de façon moins conséquente qu’en 2023 (53%). D'autres dénoncent le manque de financements publics (31%) et les problèmes de sécurité (30%). En matière de sécurité, l'école n'est pas perçue comme un sanctuaire : seuls 27% des Français estiment qu'elle offre des espaces sécurisés contre la violence et le harcèlement.

Par ailleurs, près de la moitié des interrogés doutent des capacités du système éducatif à réduire les inégalités sociales. Six Français sur dix considèrent aussi que l’école prépare mal les enfants aux métiers du futur. C’est le pays européen le plus critique à ce sujet, après la Hongrie.