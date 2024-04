SONDAGE - 93% des Français favorables à un durcissement des sanctions pénales contre les auteurs de rodéos sauvages

C'est un phénomène qui prend de l'ampleur, même à la campagne : les rodéos sauvages à moto ou à scooter. Une pratique dangereuse aussi bien pour les personnes qui le pratiquent que pour ceux qui croisent leur chemin. Faut-il alors durcir les sanctions pénales face à ceux qui prennent tous les risques ? Une écrasante majorité répond par l'affirmative, selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche*. 93% des Français pensent qu'il faut serrer la vis, et 7% sont contre.

Une idée proche de faire l'unanimité

Un avis proche de l'unanimité qui se retrouve mécaniquement dans les différentes catégories socioprofessionnelles, lieux de vie, sexes ou encore classes d'âge des sondés. Toutes les catégories sont à plus de 90% favorables à un durcissement des sanctions. Toutes, sauf les 18-24 ans, qui ne sont que 85% à être pour, et 15% contre. À l'inverse, les 65 ans et plus sont 97% à vouloir une plus grande sévérité de la justice face aux auteurs de rodéos sauvages.

À l'aune des opinions politiques, les divergences se font davantage sentir, mais restent très légères. À gauche, les électeurs sont 86% à souhaiter un durcissement, 13% contre et 1% qui ne se prononce pas. Des chiffres que l'on retrouve dans des proportions similaires pour les sympathisants de la France insoumise, (85% pour, 15% contre). Quant au PS et aux écologistes, ils pointent respectivement à 91% et 89% d'opinion favorable.

98% d'opinion favorable au sein des électeurs de la majorité

À droite, sanctionner plus sévèrement les auteurs de rodéos sauvages est une idée qui séduit plus que dans le reste de la population, avec 95% pour et 5% contre. Une idée qui séduit 96% des électeurs du Rassemblement national, et 97% des sympathisants LR. Mais c'est au sein des électeurs de la majorité que l'on trouve le pourcentage le plus favorable à des sanctions plus dures à l'encontre des personnes qui font des rodéos sauvages : 98%.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 16 et 17 avril. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.