SONDAGE - 92% des Français estiment qu'il faut expulser les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français

Un nouvel imam dans le viseur de Gérald Darmanin. Le ministre de l'Intérieur a demandé le retrait du titre de séjour de Mahjoub Mahjoubi, imam de Bagnols-sur-Cèze dans le Gard, en raison d'appels à la haine qu'il aurait proférés. Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux, l'intéressé qualifie notamment le "drapeau tricolore" de "drapeau satanique" qui n'a "aucune valeur auprès d'Allah".

Et à en croire ce sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, l'expulsion de Mahjoub Mahjoubi, de nationalité tunisienne, serait accueillie de façon positive par les Français. 92% d'entre eux* estiment, en effet, qu'il faut expulser les imams étrangers qui tiennent des prêches anti-français. En fonction de l'âge ou de la proximité politique des sondés, les résultats ne varient qu'à la marge.

Plus de nuance chez les électeurs insoumis

On notera toutefois que les plus jeunes (18-24 ans) sont les moins catégoriques puisque 16% d'entre eux estiment tout de même qu'il n'est pas nécessaire d'expulser ces imams qui tiendraient des prêches hostiles à la France. Chez les plus âgés, en revanche, les résultats sont sans appel puisque 96% des plus de 50 ans se disent favorables au renvoi, dans leur pays d'origine, de ces religieux.

De façon générale, les sondés parlent d'une même voix sur la question, y compris selon leurs accointances politiques. Sans surprise, les sympathisants de droite sont les plus favorables à l'expulsion de ces imams (96%). À gauche aussi, les avis ne sont pas franchement partagés, avec 88% de réponse favorable. Les électeurs de La France insoumise apportent un peu de nuance puisque 17% d'entre eux ne souhaitent pas expulser, sans recours possible, les imams qui tiennent des prêches anti-français.

*Échantillon national représentatif de 1006 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.