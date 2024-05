SONDAGE - 76% des Français se prononcent en faveur de l’abaissement de la majorité pénale à 16 ans

Faut-il abaisser l'âge de la majorité pénale afin de faire face à la délinquance des plus jeunes ? C'est en tout cas ce que pensent 76% des Français interrogés pour notre sondage Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche. Ils sont 21% à penser le contraire et 3% à ne pas se prononcer.

Dans le détail, les hommes comme les femmes sont en faveur d'une telle mesure : 76% des hommes sondés sont pour l'abaissement de la majorité, tout comme 75% des femmes. Un constat quasiment similaire selon l'âge des personnes interrogées pour ce sondage puisque 73% des moins de 35 ans estiment qu'il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans pour faire face à la délinquance chez les jeunes, quand ils sont 78% chez les 65 ans et plus.

Les Français sont du même avis, peu importe leur catégorie socio-professionnelle : 74% des CSP+ pensent qu'il faut abaisser la majorité pénale à 16 ans, soit exactement pareil que pour les CSP-. C'est à peine un peu moins que pour les inactifs ayant répondu à notre sondage : 78% d'entre eux sont favorables à une telle mesure, quand 19% sont contre et 3% ne se prononcent pas.

Les partisans de gauche, les moins favorables

C'est en fonction de la proximité politique que les résultats varient le plus. En effet, à gauche de l'échiquier politique, 63% des répondants estiment qu'il faut abaisser l'âge de la majorité pénale, quand 31% sont contre. Au centre, l'avis est plus tranché avec 83% de sondés en faveur d'une telle mesure. Mais c'est à droite que le résultat est le plus révélateur puisque 89% des interrogés se prononcent en faveur de l’abaissement de la majorité pénale, et 93% lorsqu'il s'agit de partisans de l'extrême droite.