SONDAGE - 68% des Français opposés à une intervention militaire de la France pour défendre l’Ukraine

Seriez-vous favorable à ce que la France intervienne militairement pour défendre l'Ukraine ? Selon un sondage CSA pour Europe 1, Cnews et le JDD, la réponse est non à 68% sur un panel de 1.010 sondés. Un avis partagé de manière assez uniforme selon l'âge, la profession ou le sexe des interrogés, mais où des différences sont plus visibles en fonction des affinités politiques.

Un avis assez unifié selon le sexe, l'âge et la profession...

63% des moins de 35 ans et 68% des plus de 65 ans sont opposés à une intervention militaire française pour venir en aide aux Ukrainiens. Les tranches intermédiaires oscillent dans la même moyenne, avec un pic à 75% contre chez les 50-64 ans. Les plus volontaires pour l'envoi de troupes sont les 25-34 ans, avec 38% pour (soit 61% contre).

Des résultats quasi similaires en fonction du sexe et de la profession. Un écart de 10 points sépare les hommes et les femmes, avec des résultats défavorables allant de 63% à 73%. Du côté du statut professionnel, l'écart est de 9 points. Si les CSP+ y sont moins opposés avec 64% de réponses négatives, les CPS- et les Inactifs sont presque au même niveau à 73% et 69%.

... mais qui se différencie en fonction de la proximité politique

Les différences de réponses sont cependant visibles au niveau de l'affiliation politique des interrogés. Effectivement, les Français sensibles à la politique de l'extrême droite (dont le Rassemblement national), sont assez catégoriques : pour 68% d'entre eux, la France ne doit pas soutenir militairement l'Ukraine. Un avis partagé par les proches de la France insoumise, qui arrivent deuxième en termes de votes défavorables avec 73%.

Une opinion contrastée par les Français réceptifs aux idées du Parti socialiste, d'Europe Écologie les Verts et du groupe Renaissance. À eux trois, ils représentent les groupes les plus disposés à intervenir en Ukraine, avec des chiffres montant respectivement à 48%, 45% et 49% pour. À noter, que les marges d'erreur les plus importantes se trouvent justement dans les tranches de réponses situées entre 40% et 60%. Il faut donc compter +/- 3.0 points.

... et qui a évolué dans le temps

Enfin, les résultats observés ont évolué dans le temps. Non de manière véritablement significative, mais avec une certaine importance dans les dates. En effet, si la guerre en Ukraine dure depuis 2014, année de l'invasion de la Crimée et du Donbass par la Russie, avant la date du 24 février 2022, 70% des Français étaient opposés une intervention française. Ce chiffre a chuté à 60%, après l'invasion de l'Ukraine, soit son chiffre le plus bas. Or, après presque trois ans de conflit, l'avis des sondés est remonté à 68%.