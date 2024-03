SONDAGE - 65% des Français favorables au rétablissement du service militaire obligatoire

C'était le 28 octobre 1997. Plus d'un an après l'avoir annoncé lors du journal télévisé de France 2, Jacques Chirac promulgue la loi mettant un terme au service militaire obligatoire en France. Une véritable révolution qui a mis fin à pratiquement 200 ans de conscription. Mais près de trois décennies après cette décision historique, il est peut-être temps de remettre en place le service national : avec l'invasion russe en Ukraine la situation géopolitique est tendue sur le Vieux continent.

Emmanuel Macron a ouvert la porte à l'envoi de troupes tricolores pour soutenir Kiev et certains pays songent à remettre en place un passage obligatoire sous les drapeaux. C'est notamment le cas de l'Allemagne ou du Royaume-Uni, alors que la Suède et la Lettonie ont déjà sauté le pas.

Les plus de 50 ans sont favorables à 70% au retour du service militaire obligatoire

En France, certaines voix, dont celle de l'ex-Premier ministre Edouard Philippe, posent la question du rétablissement du service militaire obligatoire. Et il n'est pas le seul. Selon notre sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du dimanche*, 65% des Français sont pour le retour de la conscription et 35% sont contre. Dans le détail, cette idée séduit toutes les tranches d'âges. Les moins de 35 ans y sont favorables à 58% et les plus de 50 ans à 70%. Les 25-34 ans sont les plus réticents à l'idée de passer sous les drapeaux, à 55% pour.

S'il peut donc apparaître clair que l'ensemble des sondés souhaitent un retour du service militaire obligatoire, les choses sont nettement différentes à l'aune des opinions politiques. En effet, les sympathisants de gauche sont perplexes face à cette réintroduction, 50%-50%, alors que les électeurs de la France insoumise sont clairement contre (39% d'opinion favorable et 61% défavorable). Les Écologistes sont sur une ligne similaire puisque leurs électeurs sont 36% à être pour, 62% à être contre et 2% qui ne se prononcent pas. À noter cependant le score à contre-courant des sympathisants du PS qui sont une large majorité (64%) à souhaiter revenir sur la décision de Jacques Chirac.

À droite, l'idée ne souffre en revanche pratiquement d'aucun débat : au total, 82% des sympathisants sont pour et 18% contre. Des chiffres qui varient peu entre Les Républicains (84%-16%) et le Rassemblement national (81%-19%). Quant aux électeurs de la majorité, ils sont 68% à être favorable à un retour du service militaire obligatoire, et 32% contre.

* Questionnaire auto-administré en ligne sur panel réalisé les 21 et 22 mars. Échantillon national représentatif de 1.011 personnes âgées de 18 ans et plus Méthode des quotas basée sur les critères de sexe, d’âge et de profession du répondant après stratification par région et catégorie d’agglomération. Afin d’assurer la représentativité des résultats, les données ont été redressées sur les variables de sexe, âge, profession, région et catégorie d’agglomération.