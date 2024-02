SONDAGE - 57% des Français opposés à une présence policière systématique à l'entrée et la sortie des écoles

Presque quatre mois jour pour jour après l'attentat d'Arras, où un terroriste a tué Dominique Bernard, professeur de français, dans l'enceinte du collège-lycée, et un peu plus de trois ans après l'assassinat de Samuel Paty, décapité devant l'établissement scolaire où il travaillait, à Conflans-Sainte-Honorine, faut-il renforcer la présence policière aux abords des établissements scolaires ?

Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et Le Journal du Dimanche, 57% des Français interrogés s'opposent à une présence policière systématique à l'entrée et la sortie des établissements scolaires. 43% y seraient favorables.

Les électeurs du RN favorables à 63%

Mais l'électorat de droite et celui de gauche sont assez divisés sur la question. En effet, l'ensemble des électeurs de gauche y est majoritairement opposé, à 63%. Un chiffre qui monte à 71% pour les électeurs Europe Écologie Les Verts (EELV). Les électeurs du Parti Socialiste rejettent cette proposition à 67%, et ceux de la France Insoumise à 62%.

À l'inverse, l'électorat de droite y est plutôt favorable : 53% se prononcent pour, et 46% contre. Chez les électeurs du Rassemblement national, ce chiffre monte à 63%. Les électeurs Républicains sont un peu plus partagés sur le sujet : 51% sont d'accord avec cette proposition, et 49% s'y opposent. Dans le détail, les tranches d'âge les plus favorables sont les 18-24 ans (à 48%), et les 65 ans et plus (à 49%).