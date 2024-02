Sondage : 52 % des Français favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires

À la question "faut-il interdire la grève dans les transports en commun durant les vacances scolaires ?", les Français répondent oui à 52%. C'est ce que révèle un sondage CSA pour Europe 1-CNews et le JDD publié ce mercredi 14 février. D'après les chiffres du sondage, ceux sont les personnes âgées de 50 ans et plus, 62 %, qui s'estiment favorables à cette interdiction. 63% des moins de 35 ans se positionnent plutôt contre.

Ce sondage intervient alors que les contrôleurs annoncent faire grève, notamment pour des meilleures conditions de rémunérations, pour le deuxième week-end des vacances scolaires.

Des différences significatives entre la droite et la gauche

Les résultats sont approximativement similaires entre les différentes catégories socio-professionnelles : ainsi, 53 % des CSP + se positionnement en faveur de l'interdiction et 48 % des CSP - expriment la même opinion. Chez les inactifs, ils sont 53 % à être également pour cette mesure d'interdiction.

Du côté des sensibilités politiques, 36 % des sondés se positionnant à gauche de l'échiquier politique - d'EELV à la gauche radicale - se déclarent pour l'interdiction et 63 % sont contre. Pour la droite, du Rassemblement National aux partis de droite, ils sont 61 % à être en faveur de l'interdiction et 39 % contre. Chez les sondés sensibles au discours des Républicains, ils sont 77 % à s'exprimer pour l'interdiction.

En novembre dernier, un sondage similaire a été réalisé par CSA-CNews et ils étaient 49 % des Français à être également favorables à une interdiction des grèves dans les transports en commun pendant les vacances scolaires. Soit trois points de plus par rapport à novembre dernier.

Sondage réalisé par questionnaire auto-administré en ligne, du 13 au 14 février, auprès d'un échantillon représentatif de 1 012 personnes âgées de 18 ans et plus selon la méthode des quotas.