Son fils a coupé les ponts avec ses proches : "Il est parti et n’est pas rentré"

TÉMOIGNAGE

Le fils de Jean-Marie avingt ans et a coupé les ponts avec sa famille et ses amis. Depuis plusieurs mois, leurs relations se sont petit à petit dégradées sans que Jean-Marie ne sache pourquoi. Depuis le début de l’été son fils ne lui répond plus du tout. Selon lui, cette dégradation dans leurs relations est intervenue à partir du moment où son fils a créé son entreprise. Au micro de "La Libre antenne" sur Europe 1, Jean-Marie demande conseil à Olivier Delacroix qui l’invite à écrire une lettre à son fils.

" Mon fils a vingt ans. En 2018, il a créé une entreprise de vente de casquettes sur internet. Jusque-là, tout allait à peu près bien. Il était content, il avait un bon chiffre d’affaires. On avait des contacts normaux. En revanche, son comportement s’est dégradé en 2019. Il était à la maison, il travaillait dans sa chambre avec son ordinateur. Il n’a plus voulu qu’on s’occupe de lui. Ça s’est dégradé de plus en plus.

Il ne voulait plus qu’on entre dans sa chambre, il ne voulait plus manger avec nous. Il nous fuyait, tout en restant à la maison. Quand on allait se coucher, il allait manger dans la cuisine, il débarrassait sa table comme s’il était tout seul. Il allait faire ses propres courses. Il ne voulait pas nous parler. Quand on entrait dans sa chambre, il n’était pas violent, mais il nous repoussait doucement en disant qu’il avait du travail. Il n’y avait pas moyen de discuter.

" On ne connaît pas la cause "

En mars 2020, un samedi pendant le confinement, il est parti disant qu’il allait faire un tour. Il est parti et n’est pas rentré. Le lendemain, il nous a appelés et nous a dit : "J’ai loué un appartement, je ne vous dirai pas l’adresse, ne vous inquiétez pas." Il est parti sans vêtements. À force de le supplier, il nous a donné l’adresse. On lui a apporté des affaires. D’avril à juin, il répondait à nos SMS, mais depuis le 30 juin, il ne nous répond plus du tout. Parfois, je vais voir si c’est éclairé chez lui. On sonne à sa porte, mais il n’ouvre pas.

Il a coupé les ponts avec tous ses amis et avec la famille. Avec ma femme, on n’en peut plus. Cette situation est difficile à gérer. Nous sommes désemparés. Je ne sais pas comment ça se fait. Il était très vivant, il a eu son bac avec mention. Il était très enjoué par sa création d’entreprise en 2018. Ça s’est dégradé petit à petit. On ne s’en n’est pas rendu compte. On ne l’a jamais mis dehors. Au contraire, on essayait d’entrer en contact gentiment, mais il nous repoussait. On ne connaît pas la cause, c’est ça le problème.

" Avant, on avait de bonnes relations "

C’est très curieux. On se demande pourquoi il est devenu comme ça. Il n’a pas eu de choc émotionnel. Il avait un très bon ami, ils partaient en vacances ensemble. Depuis qu’il a son entreprise, il a coupé les ponts petit à petit. Avant, on avait de bonnes relations, lui et son frère aussi. Au début, son frère l’a un peu aidé avec son entreprise, mais après il ne voulait plus de son aide. Son frère dit qu’il est idiot de réagir comme ça.

Il est très ambitieux. Avant qu’il ne coupe les ponts, il interrogeait ma sœur, qui a une bonne situation, sur sa conception du bonheur. En novembre 2019, pendant le dernier repas de famille auquel il a assisté, il ne faisait que dire qu’il était heureux d’être tout seul. Ce n’était pas son état normal, c’était comme s’il était ailleurs. Son frère lui a dit qu’il ne pouvait pas être heureux en étant seul au monde.

Est-ce qu’il a des fréquentations sur internet qui lui ont dit de couper les ponts, comme une association religieuse ? Quand il était plus jeune, il allait avec un copain dans une église qu’il aimait bien. Il n’a jamais eu de relation amoureuse. On a pensé au fait qu’il pouvait être homosexuel, mais même s’il l’était, on ne le chasserait pas. Ça peut aussi être une grosse déprime, mais je ne pense pas. Nous, on accepte tout. On lui a dit par SMS qu’on était là pour l’aider, qu’on était là s’il voulait parler. "