Soba du potager de Sonia Ezgulian

Pour 4 personnes

Préparation : 45 minutes

Cuisson : 10 minutes

Pour les nouilles soba

20 grandes feuilles de basilic

250 g d’eau (soit 20 cl)

150 g de farine blanche type 45

50 g de farine de sarrasin

Sel fin

Pour le bouillon d’olives

20 olives taggiasca

1 litre d’eau

1 brin de thym

Sel fin et poivre du moulin

Dénoyautez les olives. Déposez les noyaux dans une casserole, ajoutez le litre d’eau et le thym. Salez légèrement et portez à ébullition. Retirez du feu, couvrez et laissez infuser jusqu’à complet refroidissement.

Faites chauffer 100 g d’eau (10 cl) légèrement salée et ajoutez les feuilles de basilic. Mixez le tout et incorporez le reste de l’eau froide (150 g). Dans un saladier, mélangez les farines tamisées, du sel et le basilic mixé. Mélangez, malaxez longuement jusqu’à obtention d’une boule de pâte assez ferme.

Étalez la pâte en bande de 2 mm d’épaisseur. Taillez des soba (des sortes de gros spaghetti d’inspiration japonaise, traditionnellement au sarrasin) avec un laminoir à pâtes ou au couteau. Dans ce cas, pliez une bande de pâte, légèrement farinée, en trois et coupez les soba avec un couteau éminceur bien aiguisé.

Plongez les soba 3 minutes dans de l’eau bouillante salée. Égouttez-les et immergez-les dans de l’eau glacée.

Ôtez les noyaux d’olive et portez à ébullition le bouillon. Égouttez les soba et répartissez-les dans 4 bols. Ajoutez les olives émincées et versez le bouillon très chaud par-dessus. Patientez 2 minutes avant de déguster.