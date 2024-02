SNCF : la compagnie ferroviaire a-t-elle vraiment connu des grèves tous les ans depuis 1947 ?

Un train sur deux circulera en ce week-end de vacances scolaires. Ce jeudi soir, les contrôleurs de la SNCF entament une grève, qui devrait durer jusqu'à dimanche soir. Ils réclament des augmentations de salaires. De leur côté, les usagers sont une nouvelle fois contraints de s'adapter. Une situation fréquente pour les voyageurs, d'autant que la compagnie ferroviaire n'a pas connu une seule année sans grève depuis... 1947. C'est ce qu'indique une base de données accessible en libre accès sur le site de la SNCF.

Certaines années ont été particulièrement marquées par des mouvements sociaux. L'année 1968 arrive logiquement en tête, avec plus de 4,6 millions de journées perdues, soit 14,63 journées perdues par agent, selon les données de la SNCF. En mai 1968, les cheminots rejoignent le mouvement des étudiants et se mobilisent en masse, participant au blocage du pays. Vient ensuite les années 1947 et 1953, avec 3 millions de journées perdues à chaque fois. Dans les deux cas, les agents de la SNCF ont rejoint des mouvements de protestation nationaux.

Quasiment deux mois de grève d'affilée en 2018

Récemment, l'année la plus touchée par des mouvements sociaux à la SNCF est 2018, avec 667.085 journées perdues. Le printemps 2018 a en effet été marqué par des jours de grève à répétition, de fin mars à fin juin. Les cheminots s'opposaient alors à la réforme ferroviaire, qui prévoyaient la suppression de leur statut pour les nouvelles embauches, le changement de statut de la SNCF en société anonyme à capitaux publics, ou encore l'ouverture à la concurrence. Des mesures finalement adoptées par le Parlement en juin 2018, et mises en place depuis 2020.

À l'inverse, les années 1956, 1952, 1959 ou plus récemment 2002 ou 2021 n'ont pas connu beaucoup de jours de grève.

Si les 77 dernières années de la SNCF ont toutes été marquées par des journées de mobilisation, il est même possible que la SNCF, créée en 1937, n'ait connu aucune année sans grève, car "les données relatives aux conflits sociaux entre la création de SNCF en 1937 et 1947 n'ont pas été archivées dans leur intégralité", indique leur base de données.