Grève SNCF : combien gagne en moyenne un contrôleur, dont la profession se mobilise ce week-end ?

Si vous cherchez qui est à l'origine de la grève à la SNCF ce week-end de chassé-croisé des vacances scolaires d'hiver, demandez à un contrôleur. Ce sont effectivement les chef(fe)s de bord qui se mobilisent pour réclamer, entre autres, des augmentations de salaires, au vu de leurs conditions de travail difficiles (horaires décalés, déplacements loin du domicile, etc). Mais combien gagne actuellement un contrôleur de train ?

Des salaires plus ou moins importants selon la localisation

Dans l'émission Pascal Praud et vous, Fabien Villedieu, secrétaire fédéral de Sud Rail, affirme que le salaire à l'embauche est d'environ 2.000 euros brut par mois. Le syndicaliste se base sur le site SNCF Embauche dans la section "Commercial(e) à bord des trains" pour avancer ce chiffre. Selon les offres d'emploi disponibles, le salaire varie selon la localisation d'un contrat équivalent. Par exemple, pour un contrôleur de train TER, la fourchette de salaire annoncée est plus large à Toulouse (entre 24.700 et 31.800 euros brut annuels) qu'à Lille (entre 26.560 et 29.990 euros brut annuels). Des rémunérations qui incluent "les éléments variables", c'est-à-dire les primes et indemnités liées à la pénibilité du travail.

Certains jeunes contrôleurs présentent des salaires plus élevés, à l'image de Martin, auditeur d'Europe 1 qui officie en région parisienne. À 23 ans, ce dernier avance un salaire de 38.000 euros brut annuels, soit un peu plus de 3.100 euros brut par mois. "Mais seulement 24.000 euros de cotisations pour la retraite", explique-t-il en se référant au système de primes.

Des chiffres en tout cas proches de ceux annoncés par TF1 : selon leurs informations, un contrôleur toucherait en moyenne 2.900 euros brut par mois en début de carrière, et 4.400 euros brut pour les plus expérimentés.

"Entre 2.000 et 3.000 euros brut par mois" selon Hello Work

Selon le site spécialisé dans la recherche de travail Hello Work, le salaire moyen d'un contrôleur "tourne autour de 2.300 euros brut par mois, soit 1.800 euros net. Avec les années d'expérience, le contrôleur expérimenté peut ensuite gagner entre 2.000 et 3.000 euros brut par mois", ajoute le site, qui ne prend pas ici en compte les différentes primes et indemnités que ces employés peuvent toucher, "peu importe leur ancienneté".

À noter que les contrôleurs peuvent aussi bénéficier de billets de train gratuits, et celles et ceux qui présentent au moins 27 ans d'ancienneté (ou "durée de service") peuvent partir à la retraite plus tôt (57 ans), comme le rappelle Libération en 2022, année déjà marquée par une mobilisation des contrôleurs.