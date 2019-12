SNCF : des TGV en circulation "garantie", au moins jusqu'à dimanche

La SNCF affiche les TGV et Intercités dont la circulation sera "garantie" jusqu'à dimanche malgré la grève des cheminots contre la réforme des retraites, a indiqué mardi la directrice générale de Voyages SNCF, Rachel Picard.

"Pas de confusion possible pour les voyageurs"

"Aujourd'hui, ce que les clients nous disent, c'est qu'ils ont besoin de plus de temps pour s'organiser et qu'ils ont besoin d'être rassurés sur les trains qui vont vraiment circuler, et en particulier le week-end", a-t-elle raconté à l'AFP. La SNCF a donc commencé à afficher des TGV et Intercités "garantis" sur le site oui.sncf et sur son application pour les prochains jours. "On garantit qu'ils vont circuler", a souligné Rachel Picard. Ces trains sont soit disponibles à la réservation, soit affichés complets lorsqu'ils le sont. "Les autres sont affichés supprimés, et donc il n'y a pas de confusion possible pour les voyageurs", a relevé la responsable.

La SNCF avait commencé par geler les réservations de tous ses TGV et Intercités, prévenir les voyageurs et refaire chaque jour ses plans de transport avec les personnels non-grévistes, "et puis donner toute la souplesse pour que les gens puissent échanger et annuler" leurs billets, a détaillé Rachel Picard. "Hier (lundi) soir, on a mis en ligne tous ces trains garantis pour mardi, mercredi et jeudi, et demain (mercredi) matin, pour mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche", a-t-elle détaillé.

Un TGV sur quatre

Il faut quoi qu'il en soit avoir en sa possession un billet pour le train qui circule (et donc le cas échéant avoir échangé son billet en cas d'annulation, ce qui est "facile et gratuit" sur l'application ou sur les bornes en gare, assure la compagnie), ont précisé ses services. D'ici la fin de la semaine, la SNCF compte sur un TGV sur quatre, "un petit peu plus que ces jours-ci". "Ça reste limité, mais au moins on donne de la visibilité", a indiqué Rachel Picard, ajoutant que les trains du début de la semaine prochaine seraient affichés "avant le week-end".

La SNCF déconseille en revanche toujours aux voyageurs de prendre les trains de banlieue d'Ile-de-France et TER pour éviter les bousculades.