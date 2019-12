Grève : la SNCF et la RATP annoncent un trafic encore "très perturbé" pour mercredi

Le trafic à la SNCF et à la RATP sera encore très perturbé mercredi, au septième jour consécutif de grève contre la réforme des retraites, avec notamment un TGV sur quatre en circulation et dix lignes de métro fermées, ont annoncé mardi les deux groupes.

Trois TER sur dix, un TGV sur quatre

Sur son réseau TER, la SNCF prévoit de nouveau mercredi trois liaisons sur dix, "essentiellement" assurées par des autocars (de moindre capacité que les trains), a précisé le groupe ferroviaire. "Le trafic dans les régions reste extrêmement réduit", a souligné la SNCF, qui "recommande de ne pas venir en gare et d'utiliser d'autres moyens de transport ou de favoriser le covoiturage". Elle prévoit davantage de trains Intercités que mardi, avec un train sur quatre en circulation mercredi (après un sur six la veille). Le trafic international sera encore "perturbé".

Côté TGV, avec en moyenne un train sur quatre, il y aura un peu plus de trains que mardi. La SNCF fera circuler un train Ouigo sur six, un train sur quatre sur les axes Atlantique et Sud-Est, deux trains sur cinq sur l'axe Nord et trois trains sur dix sur l'axe Est. Il y aura un TGV intersecteurs (province-province) sur dix.

CIRCULATION DES TRAINS le 10 décembre

Des perturbations similaires à mardi chez la RATP

En Île-de-France, où deux lignes de RER sont exploitées en commun par la SNCF et la RATP, il y aura un RER A sur deux "en moyenne uniquement aux heures de pointe" (06H30/09H30, 16H30/19H30) "sur les branches Cergy et Poissy". Pour le RER B, l'interconnexion restera "suspendue" à la gare du Nord. Il y aura un train sur trois "en moyenne" toute la journée sur la portion nord exploitée par la SNCF, tandis que sur la portion sud gérée par la RATP, il est prévu un train sur trois seulement aux heures de pointe, selon les deux groupes.

A la RATP, côté métro, seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement, de même que la ligne Orlyval (navette pour l'aéroport d'Orly). Les lignes 2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et 13 seront fermées toute la journée. Les lignes 4, 7, 8 et 9 "seront assurées partiellement" et uniquement aux heures de pointe. Ainsi, prévient la RATP, les lignes 9 et 10 seront fermées quand se jouera mercredi soir le match des huitièmes de la Ligue des champions entre le Paris SG et Galatasaray, au Parc des Princes. La moitié des bus "environ" circuleront. Le trafic des tramways sera perturbé "avec risque de saturation", a mis en garde la régie.