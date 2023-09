SME EnterPRIZE 2023 : découvrez les héros français de la durabilité

SPONSORISÉ

Promouvoir les TPE/PME aux initiatives les plus exemplaires et essaimer une culture de la durabilité et de l’innovation dans les PME à travers l’Europe. C’est l’objectif du prix Generali SME EnterPRIZE qui valorise chaque année les petites et moyennes entreprises se démarquant par leur impact positif sur les champs Environnemental et Social. Autre singularité de ce prix qui fête sa troisième année d’existence : il est remis à des entreprises dans 10 pays de l’Union Européenne (Allemagne, Autriche, Croatie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Portugal, République tchèque et Slovénie). Une initiative qui vise à promouvoir les meilleures pratiques susceptibles d’inspirer d’autres entrepreneurs, et de favoriser davantage la prise de conscience de leur impact environnemental et sociétal. Depuis son lancement, le prix SME EnterPRIZE a permis de toucher 13 000 TPE-PME en Europe. En France, ce prix est parrainé par Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique et récompense des lauréats dans quatre catégories : "social", "environnement", "coup de cœur du jury" et "coup de cœur Generali".

Parmi les 190 candidatures reçues cette année, le Premier Prix dans la catégorie "Social" est attribué à la Conciergerie Solidaire née à Bordeaux.

Crée en décembre 2010, cet opérateur propose un large panel de services aux entreprises, tiers-lieux et quartiers, qui ont pour particularité d’être réalisés par des personnes en réinsertion professionnelle.

Avec pour finalité de renouer durablement avec une activité professionnelle.

Le premier Prix dans la catégorie "Environnement" revient au transporteur du Pas de Calais Transports Bray.

L’entreprise ambitionne de bâtir un modèle d’entreprise de transports vertueux maîtrisant son impact environnemental par l’utilisation notamment des énergies d’origine renouvelable et en favorisant la promotion interne grâce à son centre de formation internalisé.

Le Coup de Cœur Generali 2023 a été décerné à l'entreprise bretonne Grain de Sail fondée en 2010 en Bretagne à Morlaix par des frères jumeaux, experts en énergies renouvelables.

L’entreprise est lancée sur l’idée de sélectionner, produire et vendre du café et du chocolat équitables dans le but de financer la construction de voiliers cargos capables de transporter des marchandises d’un côté à l’autre de l’Atlantique de manière plus respectueuse de l’environnement.

C’est enfin à l’entreprise solidaire Informa'Truck que revient la palme du Coup de cœur du jury. Informa’Truck est le premier réseau de camions-ateliers itinérants spécialisé dans la réparation de matériel électronique et informatique. Luttant contre la fracture numérique sur les territoires ruraux, ses techniciens s’emploient à réparer plutôt que de remplacer par du neuf. Entreprise à vocation sociale et solidaire, elle emploie et forme des personnes en situation de handicap pour favoriser leur inclusion.

Ces 4 héros français du millésime 2023 du prix SME EnterPRIZE bénéficient d’un bouquet serviciel comprenant notamment un an d’assurance Cyber et de Télémédecine du Dirigeant, la réalisation de leur bilan carbone ou énergétique et se retrouvent en lice pour la grande finale européenne qui se tiendra le 28 novembre à Bruxelles.