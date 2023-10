«Skeu skeu» : après «quoicoubeh», quelle est cette nouvelle tendance sur TikTok ?

L'expression fait partie des plus fortes tendances du moment sur le réseau social TikTok. À l'instar de "quoicoubeh" il y a quelques mois, il suffit de scroller quelques secondes pour tomber sur des internautes en train de se filmer sur une musique intitulée "Skeu skeu" tout en réalisant un petit pas de danse avec ses jambes, en écartant les genoux. Reprise dans près de 260.000 vidéos, cette chanson est sortie le 20 septembre dernier par trois amis, Jogga, Wilsko et 7ia, selon nos confrères du Parisien.

"C’est simplement sorti de ma tête"

Mais que veut dire "skeu skeu" ? Dans ce titre, les trois amis chantent : "Ils veulent nous skeu skeu", "dans le skeu skeu", "on communique dans le skeu skeu". A priori, une expression qui ne signifierait pas grand-chose, inventée par Jogga, 19 ans. "C'est simplement sorti de ma tête. Ça m'arrive au studio de dire tout et n'importe quoi, des mots qui n'ont jamais existé et Skeu Skeu est sorti", a expliqué le chanteur originaire d’Arcueil. Un "gimmick" donc, qui peut convenir à plusieurs situations. "Quand je sors d'une fête qui était bien avec mes amis, je peux dire c'était Skeu. C'était super cool quoi. C'est un peu comme un Wesh aussi… En fait ça peut tout vouloir dire", poursuit-il au Parisien.

Les amis reconnaissent avoir voulu trouver quelque chose d'accrocheur sur les réseaux sociaux, notamment TikTok connu pour ses vidéos chantantes et dansantes mais ne pensaient pas connaître un tel succès.