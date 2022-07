Affluence dans les garages automobiles avant de prendre la route des vacances

Avant de prendre la route des vacances, et de faire parfois des centaines de kilomètres en voiture, les vacanciers sont nombreux à se rendre dans un garage pour contrôler les pneus, les niveaux et peut-être la climatisation. Et c'est d'ailleurs le grand rush.

Devant un centre auto lillois, une longue file de voitures. Dans le monospace de Joseph, les valises sont déjà prêtes. Direction Narbonne, mais avant, il faut faire la révision du véhicule. "C'est toujours au dernier moment, mais on va faire de la route. Je vais transporter ma famille, donc je me dis qu'un gonflage et des niveaux à jour, c'est le minimum pour partir en toute sécurité", explique-t-il au micro d'Europe 1.

"50% d'augmentation de prises de rendez-vous"

Dans l'atelier, les mécaniciens courent un peu dans tous les sens. "C'est un peu le rush avec les départs en vacances. Je pense que c'est très français de s'y prendre à la dernière minute", sourit Quentin en changeant le radiateur d'une climatisation. Car depuis une semaine, les révisions s'enchaînent. "Il y a une activité qui s'est intensifiée. On est au minimum à 90 rendez-vous par jour. Par rapport à des journées classiques, on est aux alentours de 50% d'augmentation de prises de rendez-vous", souligne Alexandre Hocine, directeur du centre Norauto.

Selon ce responsable, depuis le Covid, les gens prennent plus souvent leur voiture et s'inquiètent plus de l'état de leur véhicule avant de partir.