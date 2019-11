"Si tu parles, personne ne te croira" : abusée par un prêtre, une victime se raconte après 50 ans de silence

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

Quelque 120 évêques catholiques de France se réunissent à partir de mardi, en assemblée plénière à Lourdes, pour parler notamment d'écologie, mais surtout pour voter samedi le principe et les modalités d'une "allocation de reconnaissance financière" pour les victimes de pédophilie. Jeudi Jean-Marc Sauvé, président de la commission indépendante sur la pédophilie dans l'Eglise s'adressera aux évêques de France pour présenter son travail et les premiers témoignages reçus.

Ils sont près de 2.000 à avoir osé se confier sur le calvaire vécu. Marie-Claire, 62 ans, fait partie du collectif Foi et résilience. Victime d'abus, elle s'est tue pendant 50 ans. "Mon père prenait des photos et il mettait la date, donc là je sais que j'ai 6 ans, et ça avait déjà commencé", raconte Marie-Claire. "Ça s'est arrêté à l'âge de 10 ans, parce que mon oncle a déménagé dans un tout petit appartement et ne pouvait plus nous violer. Les faits se sont déroulés dans le presbytère, pendant les vacances scolaires."

Pour abuser d'elle, son oncle, et prêtre, utilise la menace. "Si tu parles personne, ne te croiras", explique-t-elle au micro d'Europe 1. "Il savait la puissance qu'il avait, donc il l'a utilisé."

LIRE AUSSI - L'Église de Lyon crée une page Internet consacrée aux abus sexuels

"Ils ne m'ont pas cru"

"Mes parents ont été très croyants et ils avaient une énorme admiration devant ce prêtre", se souvient Marie-Claire. "Donc j'étais coincée, nous étions coincées ma sœur et moi : comment aller contre une personne qui se fait passer pour Dieu? J'aurais fait exploser la famille." Pendant des années, elle doit se rendre aux cérémonies organisées par son oncle. "Il faisait la messe, donc j'allais à la messe, on m'emmenait à la messe : vous vous rendez compte?", se confie Marie-Claire avec émotion. "Je faisais beaucoup de caprices, donc j'étais punie. Je recevais des fessées, encore une peine pour quelque chose que je n'ai pas mérité."

En 2004, un événement tragique la pousse à parler. "Mon frère s'est suicidé. Il a laissé une lettre dans laquelle il expliquait que notre oncle l'avait violé et agressé. C'est là que j'ai dit à ma famille que ma sœur, qui avait un an de plus que moi, et moi-même, nous avons été aussi touchées. Elle est morte à 50 ans des suites de l'alcool, ce que j'appelle un suicide déguisé, craque Marie-Claire. "Et là, ils ne m'ont pas cru. Vous vous rendez compte toutes ces souffrances?"

"Je ne remettrai jamais les pieds dans une église"

Aujourd'hui, Marie-Claire est en colère contre l'institution. "Dieu a dit que si un enfant était touché, c'est toute l'Eglise qui était touchée. Comment peut-on lire un truc comme ça et fermer les yeux sur les agressions ? Ne pas bouger quand il y a quelque chose, faire comme si on n'entendait pas?", s'interroge-t-elle avec émotion. "Tant que ça ne sera pas réglé, je ne remettrai jamais les pieds dans une église. C'est pas ça l'Eglise, c'est pas ça la religion pour moi."