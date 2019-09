Session de rattrapage du brevet des collèges : "Je n'ai pas peur, mais je me méfie", confie un candidat

C'est le grand jour pour 11.119 élèves, ce lundi matin, qui passent le brevet des collèges. Comme le révélait Europe 1 la semaine dernière, le nombre d'inscrit à la session de rattrapage du mois de septembre sont 10 fois plus nombreux que d'habitude à cause du report des épreuves ordonné par Jean-Michel Blanquer lors de la canicule.

"Je sais que je vais l'avoir puisqu'il ne me manque que cinq points"

Comme les autres candidats, Basile a déjà fait sa rentrée au lycée. Si les quinze premiers jours ont été un peu chargés parce qu'il a dû cumuler cours et révisions, il est plutôt serein. "Je ne suis pas si stressé que ça, je sais que je vais l'avoir puisqu'il ne me manque que cinq points", explique-t-il au micro d'Europe 1. Une confiance qui n'empêche pas le lycéen de redouter l'épreuve d'histoire-géo avec "toutes ces dates à apprendre", et les maths "parce que c'est difficile". "Je n'ai pas peur, mais je me méfie", résume-t-il.

Si cette session revêt un aspect exceptionnel dû au très grand nombre de candidats, aucun changement n'a été opéré dans le déroulé des épreuves : ce lundi, ce sera donc maths et français, et mardi sciences et histoire-géo. Quant aux résultats, ils seront publiés fin septembre, mais d'ici là Basile aura déjà commencé son année "tranquillement".