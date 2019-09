INFO EUROPE 1 - Un peu plus de 11.000 élèves repassent le brevet des collèges en septembre

INFO EUROPE 1

Ils seront 11.119 candidats à passer le brevet lundi et mardi prochain. L'an dernier, ils étaient 10 fois moins à la session de septembre. C'est une possibilité qui leur avait été laissée par Jean-Michel Blanquer, qui avait du décaler les épreuves en juin à cause de la canicule.

Aucun changement pour le déroulé des épreuves. L'an dernier ils étaient 1.258 à passer le brevet en septembre, pour raisons exceptionnelles, médicales ou autres. Cette année, ils sont dix fois plus. Plus de 11.000 élèves passent leur brevet lundi prochain, principalement parce qu'ils partaient en vacances début juillet, au moment où le ministre avait déplacé l'épreuve pour cause de canicule. Pour justifier de l'impossibilité de se rendre aux épreuves, il leur fallu, à tous, fournir des pièces justificatives comme des billets d'avion ou de train... et obtenir l'autorisation du recteur.

Et pour faciliter l'organisation de cette session un peu exceptionnelle, les 437 centres d'épreuves réquisitionnés accueilleront des élèves de plusieurs collèges. Aucun changement, en revanche, pour le déroulé des épreuves : la première journée débutera avec l'épreuve de maths et de français, et le deuxième jour, ça sera sciences et histoire géo. Les résultats seront publiés fin septembre. Mais ces élèves sont de toute façon déjà rentrés en seconde.