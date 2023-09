Séisme au Maroc : la diaspora marocaine se mobilise dans le nord de la France

Heure après heure, l'espoir de retrouver des survivants faibli au Maroc. Le dernier bilan du violent séisme qui a frappé le pays, dans la nuit de vendredi à samedi, fait état de 2.862 morts et 2.562 blessés. Des rescapés qui ont pour la plupart tout perdu. La communauté marocaine s'organise en France pour leur venir en aide. Médicaments, nourritures... Dans cette mosquée de Roubaix dans le nord de la France, un semi-remorque se prépare à partir.

Un mot d'ordre, la solidarité

Les camionnettes ou les voitures particulières, remplies de matériels, se succèdent dans la cour de la mosquée. Les fidèles se pressent pour déposer leurs dons. "Des denrées alimentaires, des fauteuils roulants, mais aussi des médicaments" sont apportés. "Nous sommes tous mobilisés", assure l'un d'eux. "Je ne suis pas Marocain, je suis Algérien, mais je viens par solidarité. Humain, c'est humain, il n'y a pas de différence", lance un donateur.

Farid, le responsable de la mosquée, se dit impressionné par cet élan de solidarité. "Le semi-remorque repart vendredi matin donc on a jusqu'à jeudi pour le remplir. Quand je vois le rythme, je pense qu'il va être très rapidement rempli", se réjouit-il. Khalid sera d'ailleurs du voyage pour venir en aide à ses compatriotes. "L'idée, c'est d'aller sur place et d'aider à décharger, à faire les colis pour chacun, être là à l'instant présent, être dans l'urgence et voir aussi comment on peut les aider sur le long terme", explique-t-il au micro d'Europe 1. Seul regret, que la France n'ait pas eu le feu vert pour participer aux opérations de secours.