Sécurité routière : la mortalité en hausse de 4% en octobre

Un total de 308 personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route en France métropolitaine en octobre 2023, un bilan en augmentation de 4% par rapport au même mois de l'année précédente (297 tués), a annoncé jeudi la Sécurité routière. C'est le deuxième mois consécutif qu'une hausse de la mortalité routière est ainsi enregistrée, après neuf mois de baisse. Le nombre de blessés graves est stable sur un an, à 1.468 en octobre, a détaillé dans un communiqué l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière (ONISR) dans un communiqué.

5.127 accidents corporels

Les forces de l'ordre ont comptabilisé en tout 5.127 accidents corporels de la circulation, soit 8% de plus qu'en octobre 2022. "Si la mortalité routière est en baisse de 6% sur les dix premiers mois de l'année 2023 par rapport à la même période 2022, elle est en hausse ces deux derniers mois", a observé la déléguée interministérielle à la sécurité routière, Florence Guillaume. "Cela doit appeler notre attention collective", a ajouté cette responsable, qui recommande une "prudence accrue en cette période de fin d'année traditionnellement marquée par une météo et une luminosité plus défavorables".

Sur les routes des Outre-mer, le bilan s'élève en octobre à 17 personnes tuées (-53% par rapport à octobre 2022) et 363 blessés (+12%). La Sécurité routière a lancé cette semaine une campagne de sensibilisation sur les conséquences de la consommation de stupéfiants au volant, un facteur majeur d'accidents sur les routes françaises, notamment chez les jeunes conducteurs.