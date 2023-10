Heure d'hiver : cycliste, piéton ou automobiliste, comment réduire le risque d'accident ?

Avec le passage à l'heure d'hiver cette nuit, il fait nuit plus tôt en France. Une modification de la luminosité qui a des conséquences sur les routes : selon la Sécurité routière, une hausse des accidents est observée chaque année à cette occasion. Alors, pour bien anticiper, que l'on soit automobiliste, cycliste ou même piéton, le maître-mot est d'être visible.

Précisément, dans les jours qui suivent le changement d'heure, le nombre de morts parmi les piétons augmente de 42% entre 17 heures et 19 heures. Cette année, la Sécurité routière a mené une expérience qui démontre que le fait de porter des vêtements rétroréfléchissants peut tout simplement nous sauver la vie. Avec, nous sommes visibles à 44 mètres tandis que sans, c'est seulement 28 mètres. C'est insuffisant pour qu'une voiture roulant entre 30 et 50 km/h réussisse à freiner à temps.

Un système de freinage ABS pour les vélos

Être vu et pouvoir réagir est aussi un enjeu pour les cyclistes, de plus en plus nombreux sur les routes. Guillaume Heinrich, responsable marketing France chez Bosch eBike Systems, explique au micro d'Europe 1 que son entreprise spécialisée dans le vélo électrique "a développé d'autres technologies pour améliorer la sécurité, comme le freinage ABS. On le propose sur les vélos parce qu'avec la mobilité au quotidien, on a besoin de sécurité et cela permet de réduire de 29% le risque d'accident", avance-t-il.

Pour éviter toute collision, il est également précieux de s'assurer du bon fonctionnement de ses phares. Effectivement, 57% de ceux qui roulent à vélo en ville de nuit sont mal éclairés selon la Fédération française des usagers de la bicyclette.