Sécurité et fluidification du trafic : David Belliard justifie les 30 km/h à Paris

INTERVIEW

Les automobilistes parisiens auront les yeux rivés sur le compteur dès lundi. Désormais, dans la quasi-totalité des rues de la capitale, il ne faut pas dépasser les 30 km/h. Cette mesure vise principalement à améliorer la sécurité routière et à faire baisser les nuisances sonores. L’adjoint Europe Ecologie Les Verts à la mairie de Paris, chargé de la mobilité, de la voirie et de la transformation de l'espace public, David Belliard, était invité sur Europe 1, dimanche midi, pour préciser les objectifs de cette nouvelle mesure.

A Paris, certains vivent la nouvelle règlementation instaurée par la mairie d’Anne Hidalgo comme "une contrainte supplémentaire" ou "un risque que les gens s’énervent au volant". D’autres habitants de la capitale saluent, au contraire, la "tranquillité" que peut apporter la limite des 30 km/h pour les piétons.

Dans les faits, "60% du territoire parisien est déjà à 30 km/h"

David Belliard porte la réforme des 30 km/h en centre-ville pour la mairie de Paris. Pour lui, ce qui prime, "c'est la sécurité, d'abord". Celle des plus "vulnérables, la sécurité des cyclistes et des piétons", précise-t-il. Dans la mise en place de cette mesure, il s’est appuyé sur des chiffres, fournis par d’autres villes où les 30 km/h en ville sont déjà instaurés. "Il faut toujours le rappeler, la grande majorité des accidents mortels ou très graves de la route sont liés à des automobiles, soit à des poids lourds ou à des deux-roues motorisés", avance-t-il.

Autre avantage, selon l’adjoint d’Anne Hidalgo, la réduction des bouchons en centre-ville. "Dans 250 villes en France, il y a déjà la circulation à 30 km/h maximale. Et nous constatons effectivement une fluidification par le fait qu'on évite ou qu'on limite les effets d’accélérations et décélérations qui, souvent, encombrent d'une certaine manière le trafic", explique David Belliard. Dans les faits, rappelle-t-il, la vitesse moyenne à Paris est de 40km/h et "60% du territoire parisien est déjà à 30 km/h".

Le périphérique bientôt à 50 km/h ?

Outre la sécurité et la réduction des nuisances sonores en ville, la mairie de Paris s’attèle à un autre chantier un peu plus difficile : la réduction de la voiture dans l’espace urbain. Et David Belliard assume. "On ne s’en est jamais caché aujourd'hui. Ce que nous souhaitons effectivement, c'est limiter l'usage de la voiture en ville", explique-t-il tout en différenciant les situations urbaines et rurales. "Nous souhaitons réserver la voiture à un usage essentiel : celles et ceux qui ne peuvent pas s'en passer, les personnes en situation de handicap et les personnes âgées. Et la réserver aussi à d'autres formes d'usage comme les voitures partagées et les taxis", poursuit David Belliard.

Pour la suite, la mairie de Paris envisage également de réduire la vitesse maximale sur le périphérique parisien à 50km/h contre 70km/h aujourd’hui. "Le périphérique est amené à se transformer", affirme David Belliard au micro d’Europe 1. "On ne peut plus aujourd'hui accepter d'avoir une autoroute urbaine en pleine ville, alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes qui habitent à côté et qui souffrent du bruit, de la pollution". La mairie envisage notamment une voie réservée au covoiturage sur cet axe routier parisien très fréquenté.