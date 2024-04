Sébastien Lecornu veut «remilitariser» le recensement et la Journée de défense

Le ministre des Armées Sébastien Lecornu veut "moderniser" le recensement pour identifier "en continu" les compétences de citoyens "volontaires" susceptibles de renforcer la réserve, ainsi que "remilitariser" l'actuelle Journée défense et citoyenneté (JCD), obligatoire pour tout Français à l'approche de ses 18 ans, a-t-il annoncé vendredi sur LCI. "Notre affaire est archaïque", a-t-il déclaré au sujet du "recensement militaire" actuel, fruit du recensement citoyen réalisé auprès des mairies à partir de l'âge de 16 ans et du travail de la direction du Service national de la jeunesse au ministère des Armées.

La Journée défense et citoyenneté "passe à côté de sa cible"

"Je souhaite qu'on puisse moderniser justement ce recensement militaire", a déclaré Sébastien Lecornu lors de cet entretien. Le souhait du ministre est de faire "un vrai recensement des compétences, non seulement sur une classe d'âge, autour des seize ans (...) mais surtout" d'avoir "à l'heure du numérique, les moyens de faire un recensement continu régulier dans la population" de personnes qui, "sur la base du volontariat", tiendraient l'armée au courant de leurs compétences et expertises.

Le ministre a donné en exemple le cas de jeunes citoyens devenus "des personnels soignants qui, le moment venu, peuvent être réservistes". Soucieux de renforcer la "force morale" de la nation, le président Emmanuel Macron a pour objectif de doubler le nombre de réservistes, actuellement de 40.000, qui viennent en appui des plus de 200.000 militaires de l'armée française. La Journée défense et citoyenneté (JCD), obligatoire pour tous les garçons et filles à partir de 16 ans, "passe à côté de sa cible", a également affirmé le ministre.

"C'est devenu une journée un peu fourre-tout, où des gens admirables s'engagent pour la faire vivre, mais au fond, elle se démilitarise un tout petit peu avec le temps", a-t-il déploré. Initialement appelée Journée d'appel de préparation à la défense (JAPD), la JCD a été instaurée après la suppression du service militaire en 1997 et relève du ministère des Armées. "Je souhaite la redurcir militairement à des fins aussi théoriques : il faut qu'à la fin de cette journée, les jeunes Françaises et les jeunes Français (...) aient les idées claires sur notre système de défense et les rudiments de compréhension sur le fonctionnement de l'armée française, sur les grandes opérations auxquelles l'armée française a pu participer ces dernières années", a-t-il conclu.