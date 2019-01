Sébastien, blessé au visage par un tir de lanceur de balles de défense : "Pour moi, il n'y avait aucune raison de tirer"

TÉMOIGNAGE EUROPE 1

La mâchoire encore gonflée, des points de suture sur les lèvres, Sébastien sort à peine de l'hôpital. Le jeune homme de 26 ans a reçu une balle de défense en plein visage, samedi dernier, en marge de l'acte 9 des "gilets jaunes" à Paris. "Pour moi, il n'y avait aucune raison de tirer", assure-t-il aujourd'hui sur Europe 1.

"Je n'ai rien vu venir". Alors que la manifestation touchait à sa fin, Sébastien s'apprêtait à quitter la place de l'Étoile, samedi, quand il a été touché. "Mon ami avec qui j'étais au téléphone m'a dit qu'il avait entendu un 'boum' et que d'un coup, il ne m'avait plus entendu. Je n'ai rien vu venir, tout ce que je sais, c'est que je suis tombé par terre", témoigne-t-il après trois jours passés à l'hôpital.

De nombreux blessés depuis le début du mouvement. Alors que plusieurs manifestants "gilets jaunes" ont été blessés par des tirs de lanceurs de balles de défense (LBD) ces dernières semaines, le directeur général de la police nationale, Éric Morvan, a d'ailleurs demandé à ses troupes, dans un document qui leur a été envoyé mardi, de "veiller rigoureusement au respect des conditions opérationnelles" de cette arme, comme les intervalles de distance (pas moins de 10 mètres) et les parties du corps pouvant être visées (le torse et les membres supérieurs et inférieurs).

"Je ne comprends pas pourquoi ils ont tiré avec ça". Sébastien, lui, affirme qu'il était "vraiment proche du tir, à moins de 20 mètres", alors que la situation était calme à ce moment-là. Pour lui, "il n'y avait aucune raison de tirer au flashball (...). Après, s’ils ont tiré, c’est que certains ont dû chercher la police, mais je ne comprends pas pourquoi ils ont tiré avec ça. Le niveau de violence en réponse me paraît disproportionné".

"Avant ça, je trouvais que les mecs faisaient leur boulot". Sébastien n'est pourtant pas hostile aux forces de l'ordre. Plus tôt pendant la manifestation, il s'est même pris en photo devant des gendarmes. "Avant ça, j'étais avec eux, parce que je trouvais que les mecs faisaient leur boulot. Après, avec ce qui vient de se passer, je suis dégoûté. J'ai envie de leur dire qu'ils ont blessé quelqu'un d'innocent", lâche le sympathisant "gilet jaune", qui porte encore les stigmates de l'incident.

Sébastien risque de devoir arrêter sa formation. "Toute ma mâchoire est décalée, j'ai une plaque et des vis dans la mâchoire, j'ai perdu cinq dents, je n'ose même pas regarder ma bouche tellement c'est dégueulasse… Et j'aurai peut-être une paralysie du côté gauche du visage", indique-t-il encore au micro d'Europe 1. Et les conséquences ne sont pas seulement physiques : Sébastien risque en effet de devoir arrêter la formation de chauffeur poids-lourd qu'il était en train de suivre. "J’ai déjà payé les 6.000 euros, je vais peut-être les perdre", se désole-t-il. La promesse d'embauche qu'il avait à la clef est elle aussi remise en question.

Une plainte bientôt déposée. Le jeune homme compte désormais porter plainte et saisir l'IGPN. Il demande aussi l'interdiction du LBD : "Commandez plus de canons à eau, mais arrêtez de tirer au flashball. Vaut mieux rendre les gens malades que les rendre handicapés".

Selon un collectif de "gilets jaunes", 17 personnes au moins ont perdu un œil à cause de ce genre de tirs depuis le début du mouvement. Libération décompte pour sa part 94 blessés graves depuis le 17 novembre, dont 69 par des tirs de LBD. Selon le journal, au moins quatorze victimes auraient perdu un œil. La police, de son côté, reconnaît six cas d'infirmités permanentes causées par des tirs de flashball.