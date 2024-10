Sciences-Po Strasbourg suspend un partenariat avec une université israélienne : «Une décision purement idéologique», dénonce un étudiant

L'Institut d'études politiques (IEP) de Strasbourg a décidé de suspendre son partenariat avec l'université Reichman de Tel-Aviv, dénonçant ses positions "profondément bellicistes et dénuées de toute perspective humaniste" au regard de "la guerre en cours à Gaza". "Je trouve ça inadmissible", réagit Mathéo, responsable du syndicat étudiant UNI à Lille, dans l'émission Olivier de Lagarde et vous. "C'est une décision purement idéologique et absolument pas objective", ajoute l'étudiant en science politique.