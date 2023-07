«S'attaquer au maire, c'est inadmissible» : à L'Haÿ-les-Roses, les habitants sous le choc après l'attaque contre Vincent Jeanbrun

Une enquête a été ouverte par le parquet de Créteil pour "tentative d'assassinat" après l'attaque du domicile de l'élu du Val-de-Marne, Vincent Jeanbrun. Une voiture bélier a été lancée dans la nuit de samedi à dimanche contre sa maison. Son épouse souffre d'une blessure sérieuse au tibia, elle a d'ailleurs été hospitalisée. L'élu estime qu'"un cap a été franchi dans l'horreur et l'ignominie". Ce dimanche, la ville de L'Haÿ-les-Roses est sous le choc.

"Il y en a ras-le-bol"

L'ambiance est pesante. Pierre rentre du marché où tout le monde parle de cette attaque. Selon lui, les habitants sont scandalisés. "Ce matin, les gens sont outrés. S'attaquer au maire, c'est inadmissible. C'est une ville calme et il n'y a jamais de problème. Je suis choqué. Il y aurait pu y avoir des morts. Je suis inquiet pour ce soir et je suis inquiet pour la famille du maire. Tout le monde le dit : il y en a ras-le-bol."

Et à quelques mètres de là, devant la mairie, totalement barricadée avec des barbelés depuis hier soir, Cyril attend son bus, l'air inquiet. Il ne se sent plus en sécurité dans sa ville. "Effroyable, intolérable. Ça m'inquiète parce qu'on est là gentiment, et demain, s'il y a une voiture qui a envie de nous foutre en l'air parce qu'on va dire un truc qui ne leur convient pas, on est parti."

Cet habitant, comme tous ceux à qui Europe 1 a pu parler, sont inquiets pour ce soir. Ils craignent de nouvelles attaques et ils espèrent que la présence policière sera renforcée à L'Haÿ-les-Roses.