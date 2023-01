Salon du mariage : zoom sur le métier de «wedding planner», ces «chefs d'orchestre du mariage»

"Wedding planner", deux mots pour désigner celles et ceux qui trouvent la salle rêvée et la meilleure pièce montée pour les futurs mariés. À l'occasion du Salon du mariage ce week-end à Paris, Europe 1 braque les projecteurs sur ce métier, majoritairement féminin, qui fait rêver, mais qui demande de vraies qualités entrepreneuriales. L'association des consultants en mariage en dénombre 900, rien qu'en France. "C'est le chef d'orchestre du mariage", décrit Virginie Mention, elle aussi wedding planner (ou maître d'œuvre), à Rambouillet au micro d'Europe 1.

Mais loin des paillettes, cette professionnelle doit gérer des contrats, des budgets et des rétroplannings. Celle qui exerce ce métier depuis 14 ans a marié 200 couples grâce à ses tableurs Excel. "C'est beaucoup de travail. C'est un métier qui occupe vraiment à temps complet", explique-t-elle.

Un prix plancher de 3.500 euros

Il faut compter de 100 à 150 heures de travail, d'organisation, du faire-part aux dragées. Le prix plancher est de 3.500 euros, précise Virginie Mention, qui a écrit un livre blanc sur la profession. "Si on facture en-dessous, le weeding planner peut fermer, et potentiellement il peut laisser des couples sur le carreau", détaille-t-elle auprès d'Europe 1, d'autant qu'il ne s'agit plus d'un simple carnet d'adresses. "On sent que les mariés ont vraiment envie d'organiser un événement à part entière", insiste Virginie Mention.

De plus en plus de couples demandent des activités variées le jour J, comme des virées en petit train touristique avec les invités, un vin d'honneur dans le jardin d'un musée ou encore des cérémonies à l'étranger. "Ils nous demandent effectivement d'être créatifs, de se renouveler à chaque fois pour ne pas avoir le même mariage que d'autres personnes", avance-t-elle.

À elle seule, une wedding planner organise en moyenne dix à 12 mariages par an.