Salon du Made in France : ce qu'il faut savoir avant l'ouverture de la 11e édition du MIF Expo

Le salon du Made in France MIF Expo est de retour pour une 11e édition. Du jeudi 9 au dimanche 12 novembre prochain, ce rendez-vous annuel qui met en lumière le savoir-faire et l'excellence de la production française ouvrira ses portes au Parc des Expositions de Paris-Porte de Versailles. 100.000 visiteurs sont attendus pour découvrir les produits de plus de 1.000 exposants. Agroalimentaire, mode, mobilier, cosmétiques, jouets, technologie... Il y en aura pour tous les goûts. Voilà tout ce qu'il faut savoir avant de se rendre au salon du Made in France.

Les nouveautés

L'édition 2023 est marquée par de nombreuses nouveautés. À commencer par la réalisation d'une usine éphémère. Cette installation inédite permettra aux visiteurs de découvrir les coulisses de la fabrication d'objets du quotidien. Ils pourront par exemple assister à la fabrication d'une chaussette, d'une brosse à dents, d'une trottinette... et de nombreux autres produits de consommation courante. Aussi, le Village de l'Artisanat accueillera plus de 200 artisans venus de toute la France.

Les visiteurs pourront également assister à des conférences sur les tendances actuelles, les défis de l'industrie française, l'emploi et la réparabilité. Six grands prix du Made in France seront aussi décernés cette année, alors que la région à l'honneur est l'Occitanie.

À ne pas rater

Parmi les stands à ne pas rater, celui de Simon Lourdel, le plus jeune entrepreneur du salon du Made in France, qui a crée sa première entreprise à l'âge de 7 ans et a lancé, à l'âge de 18 ans, La couette française, une couette à partir de matériaux recyclés et recyclables. Ne passez pas non plus à côté de Bob, le plus petit lave-vaisselle au monde, qui lave et sèche la vaisselle en 20 minutes, avec seulement trois litres d'eau, ni de la marque la plus ancienne du salon, les Anis de Flavigny. Sans oublier le stand des chaussettes Missègle, ou celui de la marque Poline, qui a remporté le titre de championne du monde de confitures 2023.

Pour découvrir l'ensemble des exposants présents cette année, rendez-vous sur le site du salon du Made in France MIF Expo.