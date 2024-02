Salon de l'Agriculture 2024 : tout ce qu'il faut savoir sur la 60e édition

Après deux semaines de blocages de routes et d'actions parfois tumultueuses par les agriculteurs, le Salon de l'Agriculture s'apprête à ouvrir ses portes du samedi 24 février au samedi 2 mars. Une semaine placée sous le signe de la "transmission" et de "la fierté nationale". Pour cette édition, plus de 600.000 visiteurs sont attendus à la Porte de Versailles à Paris.

Plus de 100 visites officielles annoncées

Comme chaque année, une vache mettra à l'honneur un territoire, un produit et un professionnel. Son égérie sera Oreillette, une vache de race Normande parfaite ambassadrice de sa région, au tempérament calme, âgée de cinq ans et qui a déjà eu trois veaux.

Et comme chaque année, le salon recevra la visite de nombreuses personnalités politiques, plus de 100 visites officielles sont annoncées. Le chef de l'État fera aussi son traditionnel passage à la Porte de Versailles, dont la date n'est pas encore connue.

Une édition entre rétrospective et prospective

Les célébrations de la 60e édition mêleront pendant 9 jours rétrospectives, avec un grand nombre d’événements commémoratifs sur le salon et hors-les-murs (dont une grande expo de photographies), festifs autour des animations dans les différents pavillons et allées, et prospectifs à travers de multiples présentations de la façon dont l’agriculture de demain se prépare aujourd’hui.

L’innovation occupera évidemment une place de choix, illustrant comment les avancées technologiques peuvent soutenir les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et au service des consommateurs. Les démonstrations de nouvelles approches et solutions agritech ainsi que les pratiques agroécologiques permettront de souligner, par exemple, l’importance de conjuguer tradition et innovation pour relever les défis actuels.

Plus de 1.100 exposants

Plus de 1.100 exposants, venus des cinq continents, sont attendus pour l'édition 2024 et seront répartis dans quatre pavillons. Pour découvrir le programme, la liste des exposants, le plan du salon ou prendre vos billets, rendez-vous sur le site salon-agriculture.com.

Tarifs 2024 Plein tarif : 16 €

Enfant de 6 à 12 ans : 9€

Enfant de moins de 6 ans : Gratuit (aucun billet n'est nécessaire mais une carte d’identité ou un livret de famille vous sera demandé à l'entrée du Salon)

Groupe : 14€ pour les groupes de 15 à 49 adultes et 13€ pour les groupes de 50 et +

Un tarif spécial pour les étudiants sera proposé pour chaque jour du salon. Ces billets seront uniquement vendus en caisses du salon.

Un tarif spécial pour les personnes en situation de handicap et un accompagnateur sera proposé pour chaque jour du salon. Ces billets seront uniquement vendus en caisses du salon.

L'édition 2023 avait rassemblé 615.204 visiteurs dont 40.000 professionnels.