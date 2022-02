Salon de l'Agriculture : les exposants se préparent au Concours général agricole

Enfin l'heure des retrouvailles. Le Salon de l'Agriculture est de retour cette année à Paris après une année d'interruption due à la crise sanitaire. La grande messe des éleveurs et des producteurs démarre le samedi 26 février porte de Versailles pendant deux semaines. Près de 600 000 visiteurs et 1000 exposants sont attendus. Les exposants du Salon préparent notamment l'incontournable Concours général qui récompense chaque année les meilleurs produits du terroir. Du Bordeaux en passant par le Beaufort jusqu'à la plus belle Limousine, les candidats n'ont plus que cinq jours pour se préparer. C'est donc la dernière ligne droite pour ce producteur de cidre des Côtes-d'Armor interrogé par Europe 1.

Une préparation assidue

A l'instar des milliers d'autres exposants au Salon de l'Agriculture, les producteurs de cidre Val de Rance à Plouer sur Rance dans les Côtes-d’Armor se préparent consciencieusement pour le Concours général : "c'est vraiment un objectif chaque année de pouvoir aller chercher l'or ou l'argent. On se met tous ensemble à déguster nos produits pour trouver la cuvée la plus adéquate afin de la présenter au concours" explique Phillipe Muselet, patron de cette exploitation.

Habitué des médailles, Philippe Muselet mise cette année sur son maître de chais, Alain Lepage, un brin passionné par son style : "on va remuer le verre pour faire ressortir les arômes. Là, on sent une belle intensité aromatique avec des nuances de pommes fraîches. Ensuite, on porte le produit en bouche et on juge à la fois les arômes et l'équilibre. Ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une attaque bien franche et enfin, une fraîcheur apportée par les pommes acidulées qui vont porter les arômes loin dans la bouche" détaille Alain Lepage.

Une dégustation à l'aveugle qui semble satisfaire l'équipe : "on a le produit qui a été sélectionné. Il semble avoir tous les mérites pour obtenir une médaille" note Phillipe Muselet. "Je suis également très confiante sur la médaille. Le produit est bien équilibré et une belle couleur" abonde une productrice de l'équipe.

Verdict dans une semaine pour ces exposants. Chaque médaille collée sur une bouteille promet à l'équipe de doper ses ventes de 20 %.