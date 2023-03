Salon de l'Agriculture : «Le bilan de cette édition s'annonce positif», prévoit Arnaud Lemoine

Après une édition 2022 en demi-teinte à cause de la guerre en Ukraine, l'année 2023 signe-t-elle le grand retour du Salon de l'Agriculture ? Il se clôture ce dimanche soir et le bilan s'annonce déjà très positif. Le salon a même dû fermer ses portes temporairement samedi après-midi pour des raisons de sécurité, en raison d'une très forte affluence. "On a eu plus d'exposants que l'an passé. Il semble qu'on aura plus de visiteurs que l'an passé", précise Arnaud Lemoine, directeur du Centre national des expositions et concours agricole, qui organise ce salon.

Un salon convivial et populaire

"Il semble également que de l'avis de tous, l'ambiance n'était pas meilleure que l'an passé, mais on a eu une très belle ambiance. Donc si j'ai envie de qualifier le salon, il reste convivial et populaire et dès qu'on a un problème, on le gère. C'est le plus gros salon de France désormais, donc on a une responsabilité supplémentaire vis-à-vis des visiteurs", confie-t-il, en ajoutant que beaucoup de familles, de jeunes venus des quatre coins de la France ont fait le déplacement.

"On n'a jamais vu autant de monde et autant de catégories de Français différents", conclut l'organisateur. Le record d'affluence remonte à 2014, avec plus de 700.000 visiteurs.