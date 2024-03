Sainte-Soline : un an plus tard, des événements commémoratifs organisés par les militants

C'est le nom d'une commune que l'on connaît désormais parfaitement bien : Sainte-Soline. Un an plus tard, des images d'affrontements nous viennent immédiatement en tête, qui opposaient des militants écologistes aux forces de l'ordre autour du chantier d'une retenue d'eau artificielle, appelée "méga-bassine". Les manifestations avaient dégénéré, faisant plusieurs blessés. Des évènements commémorés à partir de ce samedi par des centaines de militants écologistes.

500 personnes attendues ce samedi à Melle, commune voisine

Le chaos à Sainte-Soline, c'était il y a un an, lorsque 30.000 manifestants, selon les organisateurs, de 5.000 à 6.000 d'après les autorités, avaient convergé en direction de la fameuse bassine protégée par 3.000 forces de l'ordre. En quelques minutes, la manifestation interdite avait alors viré à l'affrontement ultra-violent entre individus équipés de barres de fer et cocktails Molotov et les militaires, lesquels ont tiré pas moins de 5.000 grenades lacrymogènes et assourdissantes.

Bilan de l'affrontement : plusieurs dizaines de blessés, dont certains avec des séquelles lourdes, voire irréversibles. Depuis, le parquet de Rennes, en charge de l'enquête, a auditionné une centaine de témoins, y compris du SAMU, analysé plus de 7.400 photos et vidéos, et diligenté des expertises en médecine légale, chimie et balistique. Les conclusions devraient être rendues d'ici cet été.

En attendant, des rassemblements commémoratifs sont organisés ce samedi et dans les prochains jours un peu partout en France, notamment à Melle, à moins de 20 kilomètres de Sainte-Soline, où environ 500 personnes sont attendues pour un grand pique-nique. Cette fois, la préfecture des Deux-Sèvres n'a pas communiqué sur le dispositif déployé, indiquant seulement que la zone sera surveillée par les drones.