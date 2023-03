Sainte-Soline : «Les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre», assure Gérald Darmanin

Les secours sont-ils intervenus trop tard lors de la manifestation contre le projet de méga bassines qui a dégénéré le week-end dernier à Sainte-Soline ? Une conversation téléphonique, rendue publique par Le Monde et Mediapart suggère en tout cas certaines difficultés rencontrées par le personnel médical pour porter assistance aux éventuels blessés. On y entend un opérateur du Samu assurer à un médecin d'une équipe d'observateurs de la ligue des droits de l'homme qu'il n'a pas obtenu les autorisations nécessaires pour envoyer des secours sur place alors qu'un manifestant se trouve toujours entre la vie et la mort ce mercredi. Sa famille a d'ailleurs porté plainte contre X pour "tentative de meurtre et entrave volontaire à l'arrivée des secours".

Aucun manquement, selon les autorités

Néanmoins, selon le chef du Samu des Deux-Sèvres, aucun fautif n'est à blâmer dans cette histoire. Les secours n'ont effectivement pas pu entrer dans la zone où se trouvaient les manifestants blessés, tout simplement car les gendarmes jugeaient l'opération trop dangereuse. Une décision saluée par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, ce mercredi après-midi au Sénat. "Les secours n'ont pas été empêchés par les forces de l'ordre. Je sais que ça vous ferait plaisir de penser que les gendarmes souhaitent la mort des gens. Mais ce n'est pas le cas. Et les gendarmes eux-mêmes ont dû faire demi-tour parce qu'alors qu'ils allaient secourir un manifestant, ils se faisaient harceler par des pluies de pavés et de cocktails Molotov. Voilà la vérité", a-t-il tonné.

D'après les autorités, aucun manquement n'a été mis en lumière. Au contraire, un médecin militaire est lui-même intervenu pour secourir des manifestants gravement blessés au péril de son intégrité physique, selon les termes du directeur général de la police nationale.