Saccage du Fouquet's : le couple interpellé en Indre-et-Loire doit être jugé samedi en comparution immédiate

Le couple interpellé jeudi et placé en garde à vue dans le cadre de l'enquête sur le saccage du restaurant le Fouquet's, en marge de l'acte 18 des "gilets jaunes", doit être jugé en comparution immédiate samedi au tribunal de Paris, a-t-on appris vendredi de source judiciaire.

Un tabouret et des couverts volés. Il s'agit notamment d'une jeune femme de 30 ans habitant "du côté de Tours", qui s'est vantée sur Facebook d'avoir participé à la 18e manifestation parisienne du mouvement, avait indiqué précédemment une source policière, confirmant une information de RTL. Elle a également posté des photos d'un tabouret et de couverts du Fouquet's. Le célèbre restaurant des Champs-Elysées avait été pillé et incendié samedi.

Les gendarmes d'Indre-et-Loire ont alors prévenu les enquêteurs du 1er district de police judiciaire (1er DPJ) de Paris, en charge de l'enquête. Ces derniers ont interpellé la jeune femme à son domicile jeudi matin. Son compagnon également présent, qui a déclaré qu'il était avec elle à la manifestation parisienne, a été interpellé et placé lui aussi en garde à vue. Le tabouret et des couverts du Fouquet's ont été saisis.