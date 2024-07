Sabotage sur le réseau TGV : pagaille à la gare Montparnasse, des milliers de voyageurs coincés

REPORTAGE

Sans solutions, les passagers prennent leur mal en patience. Tôt ce matin, le réseau ferroviaire a subi de grosses perturbations suite à des sabotages le long des axes Atlantique, Nord et Est, lignes grande vitesse de la SNCF. Si l'enquête est en cours, dans les gares c'est la pagaille. Près de 800.000 voyageurs restent en attente d'une amélioration. Dans la gare Montparnasse, et dans la gare du Nord de Paris, Europe 1 les a interrogés.

Stress pour les vacanciers…

En gare, les visages sont fermés. Des milliers de personnes sont assises au milieu des valises. Beaucoup lisent, discutent. Certains jouent même aux cartes dans le hall des départs. De toute façon, plus personne ne prend la peine de regarder les panneaux avec les horaires. Depuis plusieurs heures, l'affichage de tous les trains ou presque a été désactivé. À la place, tout le monde tend l'oreille aux annonces par haut parleur, souvent pour entendre le même refrain. "Mesdames, messieurs, votre TGV est supprimé, votre TGV est supprimé", annoncent les hauts parleurs au même moment.

Parmi ces voyageurs démunis se trouvent Maël et Antoine. Ils auraient dû être en route pour les vacances à Bordeaux depuis plusieurs heures. Mais ils ne savent pas encore s'ils pourront partir. "On a repéré notre numéro et on espère qu'ils ne le disent pas quoi. On n'est pas trop en moyen de décaler notre voyage, ce serait compliqué pour nous. On a loué un AirBnb et on n'a pas envie de perdre des nuits car on les a payées… Donc quand ils disent retour à la normale seulement lundi, ça nous fait un peu stresser. On espère pouvoir partir demain si ça va un peu mieux", confient-ils.

… Et pour les touristes venus assister aux Jeux olympiques

Mais certains n'ont pas le choix, surtout les touristes. Évidemment, avec les jeux, ils sont nombreux. "C'est assez stressant, on a deux jeunes enfants et on ne sait pas où nous allons dormir ce soir, donc c'est un peu inquiétant. On a un hôtel à Nantes, c'est là que l'on doit aller, mais on sera peut-être à la rue ce soir, je ne sais pas…", explique au micro d'Europe 1 Sarah, une maman anglaise venue voir le rugby à 7 avec ces deux enfants pour les Jeux olympiques.

Et quand l'annonce de suppression tombe, c'est le début d'une nouvelle galère. Tout le monde appelle ses proches pour prévenir, décaler, voire trouver où se loger. Mais une chose est sûre, personne ne sait encore vraiment comment s'organiser.

Les axes internationaux perturbés

En gare du Nord, même les lignes internationales sont touchées, où un quart des trains sont annulés. Si la paralysie est moins importante qu'en gare Montparnasse, les halls d'attente sont noirs de monde. Partout le même message : tous les trains sont retardés, parfois dépassant les 1h30 de retard. Des trains pour Bruxelles, Amsterdam et Londres ou même certains Eurostar sont annulés.

"Aujourd'hui, Eurostar annulera 25% de ses trains. Ce sera également le cas samedi 27 et dimanche 28", a déclaré le groupe dans un communiqué. Eurostar "prévoit" des perturbations "jusqu'à lundi matin (non inclus)".