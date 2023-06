Rouen : l'Armada, un rassemblement de centaines de grands voiliers, débute ce jeudi

Les passionnés de voilier seront les plus heureux en ce week-end ensoleillé à Rouen, où se tiendra l'Armada pour sa huitième édition. Ce rassemblement de grands voiliers permet à leurs propriétaires d'exposer leurs trésors devant des milliers de curieux. Europe 1 est allée rencontrer l'équipage d'un vieux gréement de 116 ans, qui sert à la formation des futurs plongeurs démineurs de la Marine nationale, avec Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, comme port d'attache.

Son front luisant de sueur, Michel, le capitaine, slalome entre ses outils éparpillés sur le pont. Lui et son équipage de quatre hommes finissent de remonter les trois mâts du navire qui font chacun deux tonnes. "Pour descendre de Conflans, t'es obligé de démâter, parce qu'on passe pas sous les ponts", explique-t-il. "C'est le fait d'enlever les mâts, tout a été mis sur le pont du bateau. On a refait les ponts, on a refait les pavois, on a changé 10% des tôles de la coque", détaille Michel à propos de toutes les rénovations faites par ses collègues et lui.

>> LIRE AUSSI - Route du Rhum : Europe 1 a embarqué à bord du bateau de Romain Attanasio

"J'ai jamais vu autant de monde"

C'est donc un travail de quatre jours qui prend fin juste à temps, car trois heures plus tard, c'est le moment tant attendu. Accompagné par Paul, le pilote maritime, Michel remonte la Seine sur dix kilomètres pour s'amarrer à son emplacement, pendant que sur le chemin, la foule applaudit. Joël, un autre membre de l'équipage, est ému au point que les mots lui manquent : "Ça fait toujours plaisir. On a l'impression d'arriver comme le Vendée Globe. Ça va, je suis content."

Une dernière manœuvre, moteur éteint, et Michel, le capitaine, savoure. "J'ai jamais vu autant de monde sur le quai pour applaudir ce bateaux. C'est attrayant, les gens aiment bien les bateaux, il y a un rapport avec les voyages, avec les rencontres..." Sur les dix jours de l'événement, ils seront des milliers à venir visiter son navire.