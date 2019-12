Réveillon du Nouvel an : comment s'organiser face à la grève à Paris ?

REPORTAGE

Le réveillon de la Saint-Sylvestre approche. Pour fêter la nouvelle année, les Français ont l’habitude de s’entourer de leurs proches. Mais faut-il encore pouvoir les rejoindre pour réveillonner ! La grève dans les transports en est à son 27ème jour. En Ile-de-France, les lignes de métro restent majoritairement fermées, les bus au ralenti et les vélos en libre-service pris d’assaut. Alors comment faire la fête, alors qu’habituellement les lignes de métro restent ouvertes toute la nuit du nouvel an ? Europe 1 est allé à la rencontre des Parisiens.

Nouvel An, à la maison

Et cette année, les grévistes auraient presque convaincu tout le monde de rester chez soi. "On reste en famille cette année", annonce un père de famille. "On a déjà bien galéré avec les grèves pour Noël, là on reste tranquillement à la maison", ajoute un autre. Certains renoncent à leur programme de départ ou changent leur plan, pour ne pas se retrouver coincés. "On va passer le nouvel an dans le coin, près de chez nous", confie une Francilienne. "On aime bien se balader dans Paris en voiture mais là ce n’est pas vraiment le moment."

Une situation qui agace certains riverains. "On peut pas trop bouger, à cause des grèves !", s'agace un homme. "Merci les grévistes !"

De bonnes chaussures de marche ou un VTC

Tous ne seront pas sédentaires ce soir. Certains vont braver le monde extérieur, mais avec de bonnes chaussures de marche. "Je prendrai mes pieds ou bien je verrai ce qui marche comme transport en commun", déclare une Parisienne, tout en soutenant les grévistes. "Il faut bien qu’ils réveillonnent, les pauvres, et qu’ils fassent la grève. Je n’irai pas loin très probablement."

Mais quand la marche à pied est impossible, pas question pour ce couple d'annuler sa soirée. "Je suis enceinte déjà, c’est un peu compliqué à pied", plaisante la future maman. Ils prendront un VTC, malgré des prix pressentis comme 4 à 5 fois plus cher qu'habituellement. "Cela fait dix ans qu'on fait la même chose. Il ne faut pas que cela nous empêche de vivre non plus."

Au final, peu importe si l'on opte pour la marche, le vélo ou encore le taxi, ce qui compte c’est d’arriver au moins dix secondes avant minuit, et de compter jusqu’à zéro.