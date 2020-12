Réveillon de la Saint-Sylvestre : 100.000 policiers et gendarmes mobilisés

Les festivités du réveillon de la Saint-Sylvestre s'annoncent particulières cette année, en raison de l'épidémie de Covid-19. Rassemblements et fêtes interdites, couvre-feu : les autorités veulent faire respecter les mesures en vigueur, tout en luttant contre les violences urbaines. Avant de connaître en détail le dispositif qui sera mis en place, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a transmis ses instructions dans un télégramme adressé à tous les préfets de France. Elles s'articulent autour de deux priorités : la lutte contre les rassemblements interdits et contre les violences urbaines.

100.000 policiers et gendarmes mobilisés

D'abord, en pleine crise sanitaire, Gérald Darmanin souhaite que les forces de l'ordre interviennent dès qu'une fête clandestine est signalée avec des amendes pour les participants et des procédures contre les organisateurs.

Quant aux violences urbaines qui ternissent chaque année la Saint-Sylvestre, le ministre de l'Intérieur rappelle que le couvre-feu sera bien en vigueur demain dès 20 heures. Il demande donc aux préfets de mettre en place des patrouilles et contrôles "visibles" en centre-ville et dans les quartiers sensibles, pour affirmer "l'autorité de l'Etat en chaque point du territoire", écrit-il. Environ 100.000 policiers et gendarmes seront ainsi mobilisés.

Gérald Darmanin incite les préfets à interdire la vente d'essence en jerricans et d'alcool à emporter. Le ministre encourage le lancement, sous l'autorité des procureurs, d'opérations de contrôles d'identité, de fouilles de véhicules, de contrôles de revendeurs de feux d'artifices mais aussi de sécurisation des chantiers. L'objectif : limiter l'accès à tout ce qui pourrait être utilisé contre les forces de l'ordre.