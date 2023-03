Retraites : Louis Boyard lance un «blocus challenge» sur TikTok, Valérie Pécresse porte plainte

Pour convaincre les jeunes de manifester contre la réforme des retraites, le député La France insoumise Louis Boyard a lancé une opération séduction sur les réseaux sociaux. À travers une courte vidéo publiée sur son compte Twitter, le jeune élu de 22 ans appelle les étudiants et lycéens à participer à un "blocus challenge" ce mardi 7 mars, à l'occasion de la sixième journée de mobilisation contre cette réforme. "Postez vos plus belles photos de blocus de lycées et d'universités. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous", déclare le benjamin du palais Bourbon.

On lance le #BlocusChallenge !



Contre macron et sa réforme, le #7mars bloque ta fac ou ton lycée



Poste la plus belle photo de ton blocus avec le hashtag #BlocusChallenge



On tirera au sort une des photos et on emmène l’équipe de bloqueurs visiter l’Assemblée nationale pic.twitter.com/ZU0DigheGD — Louis Boyard (@LouisBoyard) March 5, 2023

Un post largement relayé et liké par près de 8.000 personnes mais qui n'est pas du goût de tout le monde au sein de la classe politique. "L’Assemblée n’est pas un prix de concours. La politique n’est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal. Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français !", a notamment écrit la présidente de l'Assemblée, Yaël Braun-Pivet, sur son compte Twitter.

L’Assemblée n’est pas un prix de concours. La politique n’est pas un challenge TikTok. Vous devriez les servir, vous leur faites du mal.



Respectez votre fonction, respectez votre institution, respectez les Français ! https://t.co/A2CrJTKNvS — Yaël Braun-Pivet (@YaelBRAUNPIVET) March 5, 2023

Des déclarations "pyromanes" et "irresponsables"

Et ce lundi, c'est Valérie Pécresse, la patronne de la région Île-de-France, qui est montée au créneau. Toujours sur le réseau social à l'oiseau bleu, l'ex-candidate à l'élection présidentielle a annoncé sa volonté de porter plainte "pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence".

"Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier."



J'ai décidé de porter plainte au nom de la Région @iledefrance contre @LouisBoyard pour incitation au délit d'entrave et incitation à la violence. ⤵️ pic.twitter.com/glOl3DUCV8 — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 6, 2023

Un tweet accompagné d'un communiqué de presse de la région condamnant les déclarations "pyromanes" et "irresponsables" de Louis Boyard. "Le droit de manifester doit respecter le droit d'étudier. Appeler au blocage des lycées, c'est risquer l'affrontement (...) Les lycées sont des sanctuaires et la violence n'a rien à y faire", conclut le communiqué.

Ce mardi 7 mars est déjà coché depuis bien longtemps dans le calendrier des opposants à la réforme des retraites. L'intersyndicale a appelé à une mobilisation d'ampleur qui pourrait dépasser celle recensée le 31 janvier dernier lorsque plus d'1,2 million de personnes avaient battu le pavé partout en France. Entre 1,1 et 1,4 million de manifestants sont en effet attendus dans les rues ce mardi. Le mouvement de grève s'annonce massif et les syndicats le souhaitent également reconductible dans tous les secteurs.