«Il doit faire attention à ce qu'il dit», Louis Boyard (LFI) répond à Michel Onfray

Le philosophe Michel Onfray a fait sortir de ses gonds une partie de la gauche ce dimanche. Dans une tribune, publiée dans Le Journal du Dimanche, l'essayiste a estimé qu'une partie de la gauche "parait son antisémitisme d'un antisionisme". Invité de Jeanne Baron sur Europe 1 ce dimanche, le député insoumis Louis Boyard a réagi.

"Je le trouve assez insupportable", charge-t-il d'entrée de jeu. "L'antisémitisme n'est pas un mot que l'on peut utiliser comme ça à la légère. C'est un mot qui est chargé de 2000 ans d'histoire. Ça fait 2000 ans que les juifs sont persécutés, tout le temps, jusqu'à arriver aux pires crimes que l'humanité n'ait jamais commis", a-t-il ensuite déclaré.

La question d'un "apartheid" en Israël

Dans le même temps, sur C-News, Michel Onfray ne changeait pas une virgule de ses propos : "Une partie de la gauche a signé un texte qui parlait d'"apartheid" concernant Israël. (...) Je ne suis pas sûr que dans les pays d'apartheid, on autorise des gens à pratiquer leur religion si ce n'est pas la religion dominante. J'ai estimé qu'il y avait une grande tradition antisémite du côté de la gauche qui revenait".

Au micro d'Europe 1, Louis Boyard a justifié la signature de ce texte. "Quand on parle d'apartheid vis-à-vis de ce qui se passe en Palestine, est ce que sincèrement vous pensez qu'on le ferait parce qu'on aurait quelques problèmes que ce soit vis-à-vis de nos compatriotes juifs ? Absolument pas", a-t-il assuré.

"Ces gens-là sont constamment dans l'insulte"

Avant de poursuivre : "Quand nous, on pose ces questions là, on les pose parce qu'on s'intéresse à la question des droits de l'homme, pas parce qu'on aurait un quelconque problème avec une religion. Et c'est là ou je dis qu'il faut qu'il fasse attention à ce qu'il dit parce que l'antisémitisme, c'est un mot chargé d'une histoire lourde".

Le député insoumis a ensuite attaqué plus frontalement l'essayiste. "Michel Onfray n'existe qu'à travers ça. Je me demande sincèrement quand est-ce que Michel Onfray a apporté quelque contribution utile au débat public. Il ne vit que sur ces thématiques".

Quant au débat autour du conflit israélo-palestinien, Louis Boyard estime plus pertinent d'en discuter "avec des responsables politiques" arguant qu'en réalité, le philosophe "ne veut pas avoir de débat sur ça". "Ces gens sont constamment dans l'insulte (...). Donc ayons un débat et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent, qui peut être ne sont pas d'accord avec moi à regarder ce qui se passe là bas. La Palestine brûle et Michel Onfray regarde ailleurs", a-t-il conclu.